***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.03.2020 15:00
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.003.549 146.533
Net Dönem Karı (Zararı)
1.308.385 86.114
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.298.352 69.286
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -723.415 -498.659
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -574.937 567.945
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.250.865 -538.753
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 13.707
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 2.268 2.174
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 1.248.597 -554.634
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.260.898 -383.353
Alınan Temettü
12 723.415 31.227
Alınan Faiz
12 19.236 498.659
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.069.270 -387.657
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
100.094
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.169.364 -387.657
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
934.279 -241.124
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
934.279 -241.124
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.662.560 1.903.684
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.596.839 1.662.560
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.073 1.432
Diğer Alacaklar
5 2.595.766 1.661.128
Finansal Varlıklar
19 1.911.313 2.604.209
TOPLAM VARLIKLAR
4.508.152 4.266.769
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 18.356 16.088
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.356 16.088
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.489.796 4.250.681
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.250.681 4.552.224
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.308.385 86.114
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 100.094
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.169.364 -387.657
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.489.796 4.250.681
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 723.415 498.659
Temettü Gelirleri
12 19.236 31.227
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 71.238 201.661
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 574.937 -567.945
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.388.826 163.602
Yönetim Ücretleri
8 -43.949 -46.284
Saklama Ücretleri
8 -3.962 -4.210
MKK Ücretleri
8 -3.247 -3.413
Denetim Ücretleri
8 -7.709 -7.268
Kurul Ücretleri
8 -842 -896
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -18.177 -13.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.555 -1.811
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-80.441 -77.488
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.308.385 86.114
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.308.385 86.114
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.308.385 86.114
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831011
BIST