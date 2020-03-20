***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.003.549 146.533Net Dönem Karı (Zararı)1.308.385 86.114NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.298.352 69.286Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -723.415 -498.659Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -574.937 567.945İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.250.865 -538.753Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 13.707Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 2.268 2.174İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19 1.248.597 -554.634FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.260.898 -383.353Alınan Temettü12 723.415 31.227Alınan Faiz12 19.236 498.659FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.069.270 -387.657Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit100.094Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.169.364 -387.657YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)934.279 -241.124NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)934.279 -241.124DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.662.560 1.903.684DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.596.839 1.662.560Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.073 1.432Diğer Alacaklar5 2.595.766 1.661.128Finansal Varlıklar19 1.911.313 2.604.209TOPLAM VARLIKLAR4.508.152 4.266.769YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 18.356 16.088TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)18.356 16.088TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)4.489.796 4.250.681Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)4.250.681 4.552.224Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.308.385 86.114Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 100.094Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.169.364 -387.657TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)4.489.796 4.250.681Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 723.415 498.659Temettü Gelirleri12 19.236 31.227Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 71.238 201.661Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 574.937 -567.945ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.388.826 163.602Yönetim Ücretleri8 -43.949 -46.284Saklama Ücretleri8 -3.962 -4.210MKK Ücretleri8 -3.247 -3.413Denetim Ücretleri8 -7.709 -7.268Kurul Ücretleri8 -842 -896Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -18.177 -13.606Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -2.555 -1.811ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-80.441 -77.488ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.308.385 86.114NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.308.385 86.114DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.308.385 86.114http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831011BIST