***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.094.628 2.003.549Net Dönem Karı (Zararı)933.335 1.308.385NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-743.260 -1.298.352Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -383.869 -723.415Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -359.391 -574.937İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER506.112 1.250.865Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -6.355 2.268İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19 512.467 1.248.597FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR696.187 1.260.898Alınan Temettü12 383.869 723.415Alınan Faiz12 14.572 19.236FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-119.578 -1.069.270Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit100.094Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -119.578 -1.169.364YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)975.050 934.279NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)975.050 934.279DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.596.839 1.662.560DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 3.571.889 2.596.839Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 2.150 1.073Diğer Alacaklar5 3.569.739 2.595.766Finansal Varlıklar19 1.743.665 1.911.313TOPLAM VARLIKLAR5.315.554 4.508.152YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 12.001 18.356TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)12.001 18.356TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)5.303.553 4.489.796Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)4.489.796 4.250.681Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 933.335 1.308.385Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 100.094Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -119.578 -1.169.364TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)5.303.553 4.489.796Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 383.869 723.415Temettü Gelirleri12 14.572 19.236Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 273.749 71.238Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 359.391 574.937ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.031.581 1.388.826Yönetim Ücretleri8 -49.872 -43.949Saklama Ücretleri8 -4.258 -3.962MKK Ücretleri8 -3.841 -3.247Denetim Ücretleri8 -7.709Kurul Ücretleri8 -1.185 -842Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -24.682 -18.177Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -14.408 -2.555ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-98.246 -80.441ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)933.335 1.308.385NET DÖNEM KARI (ZARARI)933.335 1.308.385DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)933.335 1.308.385http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928432BIST