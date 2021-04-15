***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
15.04.2021 14:02
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.094.628 2.003.549
Net Dönem Karı (Zararı)
933.335 1.308.385
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-743.260 -1.298.352
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -383.869 -723.415
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -359.391 -574.937
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
506.112 1.250.865
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -6.355 2.268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 512.467 1.248.597
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
696.187 1.260.898
Alınan Temettü
12 383.869 723.415
Alınan Faiz
12 14.572 19.236
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-119.578 -1.069.270
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
100.094
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -119.578 -1.169.364
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
975.050 934.279
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
975.050 934.279
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.596.839 1.662.560
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.571.889 2.596.839
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.150 1.073
Diğer Alacaklar
5 3.569.739 2.595.766
Finansal Varlıklar
19 1.743.665 1.911.313
TOPLAM VARLIKLAR
5.315.554 4.508.152
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 12.001 18.356
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.001 18.356
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.303.553 4.489.796
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.489.796 4.250.681
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 933.335 1.308.385
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 100.094
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -119.578 -1.169.364
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.303.553 4.489.796
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 383.869 723.415
Temettü Gelirleri
12 14.572 19.236
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 273.749 71.238
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 359.391 574.937
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.031.581 1.388.826
Yönetim Ücretleri
8 -49.872 -43.949
Saklama Ücretleri
8 -4.258 -3.962
MKK Ücretleri
8 -3.841 -3.247
Denetim Ücretleri
8 -7.709
Kurul Ücretleri
8 -1.185 -842
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -24.682 -18.177
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -14.408 -2.555
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-98.246 -80.441
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
933.335 1.308.385
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
933.335 1.308.385
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
933.335 1.308.385
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928432
BIST