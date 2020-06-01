***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
01.06.2020 11:10
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Logos Portföy Yönetimi A.Ş. 31 Mart 2020 Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847973
BIST
12:28106.928
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.407,21
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
12:286,8226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,8520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8236
En Düşük
6,7931
12:287,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0302
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
12:28381,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,16
|Açılış
|: 381,40
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.657.098
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|TSGYO
|3,42
|16.491.947
|% 9,97
|
|PENGD
|4,08
|82.827.604
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|66.646.470
|% 9,86
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.606.018
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|894.909
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,82
|582.258.894
|% 1,75
|
|ASELS
|31,00
|478.187.920
|% 2,72
|
|GARAN
|7,93
|471.835.340
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,57
|462.469.299
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,54
|391.642.393
|% 4,42
|
|EKGYO
|1,57
|462.469.299
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,54
|391.642.393
|% 4,42
|
|CEMAS
|1,20
|93.201.967
|% 4,35
|
|TSKB
|1,13
|85.823.536
|% 2,73
|
|YKBNK
|2,35
|175.326.706
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4366
|8,4789
|% 0,48
|
|Frank
|7,0771
|7,1198
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8115
|1,8206
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|7,84
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.498
|23,90
|
|Tam
|2.542
|2.566
|16,90
|
|Yarım
|1.241
|1.253
|12,00
|
|Çeyrek
|620
|627
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,24
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|0,07
|
|B. Petrol
|37,91
|37,91
|0,07
|