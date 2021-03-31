***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
31.03.2021 12:09
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Logos Portföy Yönetimi A.Ş. 31 Aralık 2020 Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922087
BIST
14:551.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.391
14:558,2878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0355
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2777
14:559,7638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0105
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,7338
14:55450,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,09
|Açılış
|: 450,24
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler14:55
|ALCAR
|412,60
|30.365.222
|% 10,00
|
|LINK
|40,70
|31.481.521
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.146.403
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.181.871
|% 10,00
|
|BTCIM
|15,97
|15.945.603
|% 9,99
|
|BRKO
|1,44
|1.519.873
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.291.969
|% -10,00
|
|ULUUN
|14,80
|158.604.642
|% -9,98
|
|VAKFN
|21,74
|16.323.566
|% -9,94
|
|KRTEK
|17,50
|42.677.904
|% -9,33
|
|GARAN
|6,71
|1.617.305.717
|% -1,03
|
|SASA
|47,94
|1.108.930.201
|% 7,83
|
|KOZAL
|116,50
|651.891.397
|% 1,13
|
|BJKAS
|8,09
|577.032.935
|% 6,73
|
|FROTO
|198,90
|552.821.296
|% 0,61
|
|GARAN
|6,71
|1.617.305.717
|% -1,03
|
|SKBNK
|1,21
|164.751.760
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,91
|153.588.016
|% -1,04
|
|BJKAS
|8,09
|577.032.935
|% 6,73
|
|PETKM
|5,77
|417.490.396
|% 0,17
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2808
|8,2878
|% -0,43
|
|Euro
|9,7372
|9,7638
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,4059
|11,4631
|% -0,07
|
|Frank
|8,7690
|8,8218
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2088
|2,2199
|% -0,27
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|0,25
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|9,00
|
|Tam
|2.965
|3.041
|0,27
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,13
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,08
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,00
|64,00
|-0,17
|