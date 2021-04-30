***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
30.04.2021 12:56
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Logos Portföy Yönetimi A.Ş. 31 Mart 2021 Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933213
BIST
14:111.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,74
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
14:118,2683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0653
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
14:119,9985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0347
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
14:11471,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,88
|Açılış
|: 471,13
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,17
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler14:09
|AKSA
|16,41
|30.458.187
|% 2,31
|
|ARSAN
|9,90
|27.840.327
|% 1,75
|
|ALKA
|17,50
|1.405.741
|% 1,21
|
|ALKIM
|17,01
|22.715.302
|% 1,01
|
|ASELS
|15,10
|131.940.589
|% 0,53
|
|ALCAR
|336,90
|37.042.881
|% -4,64
|
|ATSYH
|4,22
|67.369
|% -4,09
|
|ATAGY
|3,77
|1.076.697
|% -4,07
|
|AKSUE
|5,70
|2.049.034
|% -2,73
|
|ARENA
|44,54
|5.133.580
|% -1,85
|
|AKBNK
|4,87
|157.565.955
|% -0,20
|
|ASELS
|15,10
|131.940.589
|% 0,53
|
|ARCLK
|35,08
|100.529.327
|% 0,23
|
|ALCAR
|336,90
|37.042.881
|% -4,64
|
|ALGYO
|23,90
|32.015.461
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,87
|157.565.955
|% -0,20
|
|ATLAS
|1,83
|19.518.099
|% 0,00
|
|BJKAS
|8,42
|91.849.218
|% 9,92
|
|ASELS
|15,10
|131.940.589
|% 0,53
|
|ARCLK
|35,08
|100.529.327
|% 0,23
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2685
|8,2714
|% 0,83
|
|Euro
|9,9988
|10,0023
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,4801
|11,5377
|% 0,72
|
|Frank
|9,0658
|9,1204
|% 0,90
|
|Riyal
|2,2005
|2,2115
|% 0,94
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,42
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,03
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,00
|
|B. Petrol
|66,97
|66,97
|-1,08
|