***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
16.08.2021 17:02
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Logos Portföy Yönetimi A.Ş. 30 Haziran 2021 Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958307
BIST
16:481.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
16:488,4688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0483
|Açılış
|: 8,4780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
16:489,9893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0631
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
16:48486,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,66
|Açılış
|: 486,87
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler16:46
|VKING
|8,36
|1.924.138
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.516.265
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.370.444
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|313.902.661
|% 9,99
|
|DAGI
|3,83
|90.849.370
|% -9,88
|
|KGYO
|7,04
|37.220.222
|% -9,16
|
|MARKA
|4,87
|4.048.377
|% -6,35
|
|PRZMA
|4,66
|7.311.166
|% -5,67
|
|EDIP
|3,55
|17.210.296
|% -5,33
|
|GARAN
|9,44
|1.335.179.286
|% 1,83
|
|THYAO
|12,55
|663.762.558
|% 1,05
|
|AKBNK
|5,65
|637.138.683
|% 3,10
|
|GENIL
|15,93
|618.811.226
|% 8,15
|
|YKBNK
|2,55
|540.484.511
|% 2,41
|
|YKBNK
|2,55
|540.484.511
|% 2,41
|
|GARAN
|9,44
|1.335.179.286
|% 1,83
|
|ODAS
|1,39
|168.421.172
|% 2,96
|
|AKBNK
|5,65
|637.138.683
|% 3,10
|
|DARDL
|2,73
|204.110.132
|% 6,64
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4670
|8,4688
|% -0,57
|
|Euro
|9,9828
|9,9893
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,7065
|11,7652
|% -0,58
|
|Frank
|9,2583
|9,3141
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2535
|2,2648
|% -0,48
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|5,14
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.267
|-18,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-17,07
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|-8,25
|
|Çeyrek
|777
|794
|-4,13
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,52
|68,52
|-2,07
|
Seans Raporu
16:46
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Endeks 1, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 11, 081.00 milyon TL de
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