***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
12.08.2022 11:24
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Logos Portföy Yönetimi A.Ş. 30 Haziran 2022 Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054958
BIST
12:442.872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 3,22
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.879
En Düşük
2.858
12:4417,9636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0256
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
12:4418,5057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0269
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4820
12:441.032,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.032,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler12:42
|TRCAS
|10,57
|76.602.138
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|50.951.949
|% 9,96
|
|KIMMR
|4,66
|75.643.912
|% 9,91
|
|ARDYZ
|7,23
|21.418.448
|% 9,88
|
|MERKO
|4,38
|106.473.035
|% 9,77
|
|PAMEL
|169,20
|12.054.827
|% -9,62
|
|KZBGY
|28,92
|23.817.926
|% -7,90
|
|DOBUR
|44,50
|148.630
|% -6,71
|
|BLCYT
|12,05
|41.244.372
|% -6,59
|
|AKENR
|2,05
|73.159.835
|% -6,39
|
|THYAO
|62,70
|3.550.361.495
|% 2,12
|
|YKBNK
|5,68
|924.974.356
|% 1,07
|
|SAHOL
|23,78
|872.523.367
|% -1,49
|
|GARAN
|18,13
|806.939.013
|% 0,33
|
|AKBNK
|10,24
|804.568.285
|% 1,69
|
|YKBNK
|5,68
|924.974.356
|% 1,07
|
|ODAS
|4,02
|640.904.197
|% 2,29
|
|VAKBN
|4,63
|610.264.216
|% 4,99
|
|DOHOL
|4,44
|491.622.582
|% -0,67
|
|EKGYO
|3,63
|350.990.937
|% -0,55
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9563
|17,9666
|% 0,16
|
|Euro
|18,5015
|18,5089
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,7452
|21,8542
|% -0,41
|
|Frank
|18,9918
|19,1062
|% -0,01
|
|Riyal
|4,7676
|4,7916
|% 0,08
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-2,38
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|6.887
|6.991
|-33,00
|
|Tam
|6.919
|6.969
|-23,00
|
|Yarım
|3.372
|3.407
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.703
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,54
|