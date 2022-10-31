***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
31.10.2022 10:55
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Logos Portföy Yönetimi A.Ş. 30 Eylül 2022 Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075188
BIST
15:353.939
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 60,06
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
15:3518,6222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0417
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
15:3518,4705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0661
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
15:35980,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,96
|Açılış
|: 980,76
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler15:35
|VKING
|14,86
|6.461.961
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|268.049.976
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|875.556.401
|% 9,97
|
|PETUN
|48,10
|41.852.495
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|4.330.058
|% 9,96
|
|CEOEM
|13,50
|42.003.420
|% -8,60
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|QNBFL
|83,95
|204.721
|% -5,67
|
|TUREX
|17,06
|35.720.188
|% -5,59
|
|SODSN
|31,10
|422.171
|% -5,41
|
|KONTR
|98,15
|875.556.401
|% 9,97
|
|ODAS
|7,65
|779.203.770
|% -2,42
|
|PGSUS
|316,10
|573.025.369
|% -0,22
|
|ENJSA
|20,58
|545.591.476
|% 2,90
|
|YYLGD
|32,76
|285.194.910
|% 4,66
|
|ODAS
|7,65
|779.203.770
|% -2,42
|
|IHLGM
|0,98
|82.204.576
|% 0,00
|
|ADESE
|1,25
|91.749.441
|% -1,57
|
|MOBTL
|3,17
|119.095.216
|% 0,32
|
|CONSE
|7,90
|255.416.267
|% 2,86
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6092
|18,6222
|% 0,22
|
|Euro
|18,4642
|18,4705
|% -0,36
|
|Sterlin
|21,4046
|21,5120
|% -0,52
|
|Frank
|18,5389
|18,6505
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% 0,23
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|-6,75
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.673
|7,00
|
|Tam
|6.606
|6.662
|-74,00
|
|Yarım
|3.219
|3.255
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.626
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,48
|92,48
|-1,29
|