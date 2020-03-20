***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
20.03.2020 14:59
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -6.290 102.506 -68.208 2.028.008 2.028.008
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-68.208 68.208 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
193.239 192.520 192.520
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-719 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -7.009 34.298 193.239 2.220.528 2.220.528
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -7.009 34.298 193.239 2.220.528 2.220.528
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
193.239 -193.239 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-60.289 -64.407 -64.407
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.118 0
Sermaye Arttırımı
400.000 400.000 400.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.400.000 -11.127 227.537 -60.289 2.556.121 2.556.121
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-533.642 -275.982
Dönem Karı (Zararı)
-60.289 193.239
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.388 73.458
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 824 1.972
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.215 16.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 16.215 16.635
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -13.651 54.851
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-89.404 -188.296
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-115.024 -120.513
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-21 -113.703 -123.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.321 3.254
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.543 -101.286
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-21 -46.020 -45.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 50.563 -55.311
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 723 -611
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.253 15.136
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-21 15.136
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 18.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -4.796
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.293 -23.034
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-21 27 -14.539
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.266 -8.495
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-192 46.808
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -192 47.527
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-719
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-146.305 78.401
Alınan Faiz
-361.520 -344.228
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-25.817 -10.155
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
377.249 334.795
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
17 377.249 334.113
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 682
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
400.000 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
400.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 400.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.345 0
Kredilerden Nakit Girişleri
4 1.345
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.345 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
243.607 58.813
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
243.607 58.813
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.878.829 1.820.016
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.122.436 1.878.829
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.129.668 1.901.790
Ticari Alacaklar
261.399 146.375
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-21 244.655 130.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 16.744 15.423
Diğer Alacaklar
186.432 193.353
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-21 182.649 136.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6-21 3.783 56.724
Peşin Ödenmiş Giderler
898 1.621
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 898 1.621
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 56.587 30.770
Diğer Dönen Varlıklar
42.761 42.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 42.761 42.569
ARA TOPLAM
2.677.745 2.316.478
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.677.745 2.316.478
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
16.319 13.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 16.319 13.941
Maddi Duran Varlıklar
767
Mobilya ve Demirbaşlar
8 767
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
443 500
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 443 500
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 20.840 6.159
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.602 21.367
TOPLAM VARLIKLAR
2.715.347 2.337.845
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
49.035 30.782
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-21 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 49.035 30.782
Diğer Borçlar
27.902 25.609
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-21 609 582
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 27.293 25.027
ARA TOPLAM
76.937 56.391
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.937 56.391
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
82.289 60.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 82.289 60.926
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.289 60.926
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
159.226 117.317
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.556.121 2.220.528
Ödenmiş Sermaye
13 2.400.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.127 -7.009
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
11 -11.127 -7.009
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 227.537 34.298
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -60.289 193.239
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.556.121 2.220.528
TOPLAM KAYNAKLAR
2.715.347 2.337.845
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 150.943 178.717
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
150.943 178.717
BRÜT KAR (ZARAR)
150.943 178.717
Genel Yönetim Giderleri
16 -740.588 -767.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 518.816 839.427
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-70.829 251.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-70.829 251.000
Finansman Giderleri
18 -3.111 -2.910
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-73.940 248.090
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.651 -54.851
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -16.771
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 13.651 -38.080
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-60.289 193.239
DÖNEM KARI (ZARARI)
-60.289 193.239
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-60.289 193.239
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,02760000 0,09660000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.118 -719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.118 -719
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11-19 1.030 203
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
11 -5.148 -922
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.118 -719
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-64.407 192.520
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-64.407 192.520
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831010
BIST