***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 -6.290 102.506 -68.208 2.028.008 2.028.008Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-68.208 68.208 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)193.239 192.520 192.520Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-719 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 -7.009 34.298 193.239 2.220.528 2.220.528Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 -7.009 34.298 193.239 2.220.528 2.220.528Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler193.239 -193.239 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-60.289 -64.407 -64.407Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.118 0Sermaye Arttırımı400.000 400.000 400.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.400.000 -11.127 227.537 -60.289 2.556.121 2.556.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-533.642 -275.982Dönem Karı (Zararı)-60.289 193.239Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.388 73.458Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 824 1.972Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.215 16.635Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 16.215 16.635Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -13.651 54.851Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-89.404 -188.296Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-115.024 -120.513İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-21 -113.703 -123.767İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -1.321 3.254Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.543 -101.286İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-21 -46.020 -45.975İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 50.563 -55.311Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 723 -611Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.253 15.136İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5-21 15.136İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 18.253Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -4.796Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.293 -23.034İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-21 27 -14.539İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.266 -8.495İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-192 46.808Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -192 47.527Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-719Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-146.305 78.401Alınan Faiz-361.520 -344.228Vergi İadeleri (Ödemeleri)-25.817 -10.155YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI377.249 334.795Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Faiz17 377.249 334.113Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 682FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI400.000 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri400.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 400.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.345 0Kredilerden Nakit Girişleri4 1.345Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -1.345 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)243.607 58.813NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)243.607 58.813DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.878.829 1.820.016DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.122.436 1.878.829Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.129.668 1.901.790Ticari Alacaklar261.399 146.375İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-21 244.655 130.952İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 16.744 15.423Diğer Alacaklar186.432 193.353İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-21 182.649 136.629İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6-21 3.783 56.724Peşin Ödenmiş Giderler898 1.621İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 898 1.621Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 56.587 30.770Diğer Dönen Varlıklar42.761 42.569İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 42.761 42.569ARA TOPLAM2.677.745 2.316.478TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.677.745 2.316.478DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar16.319 13.941İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 16.319 13.941Maddi Duran Varlıklar767Mobilya ve Demirbaşlar8 767Maddi Olmayan Duran Varlıklar443 500Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 443 500Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı19 20.840 6.159TOPLAM DURAN VARLIKLAR37.602 21.367TOPLAM VARLIKLAR2.715.347 2.337.845KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar49.035 30.782İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-21 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 49.035 30.782Diğer Borçlar27.902 25.609İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-21 609 582İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 27.293 25.027ARA TOPLAM76.937 56.391TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER76.937 56.391UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar82.289 60.926Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 82.289 60.926TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER82.289 60.926TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER159.226 117.317ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.556.121 2.220.528Ödenmiş Sermaye13 2.400.000 2.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.127 -7.009Diğer Kazançlar (Kayıplar)11 -11.127 -7.009Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 227.537 34.298Net Dönem Karı veya Zararı13 -60.289 193.239TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.556.121 2.220.528TOPLAM KAYNAKLAR2.715.347 2.337.845Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 150.943 178.717TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)150.943 178.717BRÜT KAR (ZARAR)150.943 178.717Genel Yönetim Giderleri16 -740.588 -767.144Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 518.816 839.427ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-70.829 251.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-70.829 251.000Finansman Giderleri18 -3.111 -2.910SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-73.940 248.090Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri13.651 -54.851Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -16.771Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 13.651 -38.080SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-60.289 193.239DÖNEM KARI (ZARARI)-60.289 193.239Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-60.289 193.239Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,02760000 0,09660000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.118 -719Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.118 -719Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11-19 1.030 203Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi11 -5.148 -922Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.118 -719TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-64.407 192.520Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-64.407 192.520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831010BIST