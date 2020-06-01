***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 -7.009 34.298 193.329 2.220.528 2.220.528Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler193.329 -193.329 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-38.674 -42.324 -42.324Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.650 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 -10.659 227.537 -38.674 2.178.204 2.178.204Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.400.000 -11.127 227.537 -60.289 2.556.121 2.556.121Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-60.289 60.289 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-84.275 -86.578 -86.578Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.303 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.400.000 -13.430 167.248 -84.275 2.469.543 2.469.543Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-232.406 -234.836Dönem Karı (Zararı)-84.275 -38.674Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.900 -4.186Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 15 302Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.341 3.838Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 4.341 3.838Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -10.256 -8.326İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-83.911 -81.843Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-747 724İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-5 143 -251İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -890 975Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.466 -13.724İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3-6 -11.505 -11.505İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.961 -2.219Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -81.442 -79.397Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.167 12.799İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 20.167 12.799Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.369 3.866İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3-6 258 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -2.627 3.866İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.054 -6.111Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 -6.054 -6.111Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-174.086 -124.703Alınan Faiz-50.937 -94.599Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -7.383 -15.534YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI49.216 103.563Alınan Faiz49.216 103.563Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 35Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 35Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 35YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-183.190 -131.238NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-183.190 -131.238DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.122.436 1.878.829DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.939.246 1.747.591Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.948.200 2.129.668Ticari Alacaklar262.146 261.399İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-5 244.512 244.655İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 17.634 16.744Diğer Alacaklar198.373 186.432İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-6 194.154 182.649İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.219 3.783Peşin Ödenmiş Giderler82.340 898İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 82.340 898Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 63.970 56.587Diğer Dönen Varlıklar48.815 42.761İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 48.815 42.761ARA TOPLAM2.603.844 2.677.745TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.603.844 2.677.745DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar17.844 16.319İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 17.844 16.319Maddi Olmayan Duran Varlıklar428 443Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 428 443Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı19 31.672 20.840TOPLAM DURAN VARLIKLAR49.944 37.602TOPLAM VARLIKLAR2.653.788 2.715.347KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar69.202 49.035İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 69.202 49.035Diğer Borçlar25.533 27.902İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-6 867 609İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 24.666 27.293ARA TOPLAM94.735 76.937TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER94.735 76.937UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar89.510 82.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 89.510 82.289TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER89.510 82.289TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER184.245 159.226ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.469.543 2.556.121Ödenmiş Sermaye13 2.400.000 2.400.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.430 -11.127Diğer Kazançlar (Kayıplar)11 -13.430 -11.127Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları167.248 227.537Net Dönem Karı veya Zararı-84.275 -60.289TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.469.543 2.556.121TOPLAM KAYNAKLAR2.653.788 2.715.347Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 40.312 35.021TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)40.312 35.021BRÜT KAR (ZARAR)40.312 35.021Genel Yönetim Giderleri16 -199.050 -194.196Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 65.020 113.059ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-93.718 -46.116FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-93.718 -46.116Finansman Giderleri18 -813 -884SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-94.531 -47.000Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri10.256 8.326Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 10.256 8.326SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-84.275 -38.674DÖNEM KARI (ZARARI)-84.275 -38.674Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-84.275 -38.674Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.303 -3.650Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.303 -3.650Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 576 912Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi11 -2.879 -4.562Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.303 -3.650TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-86.578 -42.324Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-86.578 -42.324http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847970BIST