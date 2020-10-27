***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 -7.009 34.298 193.239 2.220.528 2.220.528Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler193.239 -193.239 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-93.400 -97.758 -97.758Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.358 0Sermaye Arttırımı400.000 400.000 400.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.400.000 -11.367 227.537 -93.400 2.522.770 2.522.770Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.400.000 -11.127 227.537 -60.289 2.556.121 2.556.121Transferler-60.289 60.289Dönem Karı (Zararı)-126.394 -133.351 -133.351Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.957Dönem Sonu Bakiyeler2.400.000 -18.084 167.248 -126.394 2.422.770 2.422.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-468.079 -425.178Dönem Karı (Zararı)-126.394 -93.400Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-11.359 -9.265Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 43 810Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.956 11.876Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 8.956 11.876Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -20.358 -21.951İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-229.648 -17.604Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-116.991 -1.250İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-5 -113.474 -40İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -3.517 -1.210Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-69.967 2.194İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3-6 -33.865 -34.515İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -36.102 36.709Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -30.748 -25.986Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.376 19.734İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3-5 0 3.676İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -8.376 16.058Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.849 1.187İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3-6 3.533 27İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -16.382 1.160İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.283 -13.483Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 2.857 -13.483Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)6.426 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-367.401 -120.269Alınan Faiz-136.750 -290.502Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 36.072 -14.407YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI136.763 301.182Alınan Faiz136.763 301.182Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI69 400.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri400.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri400.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri69 449Kredilerden Nakit Girişleri69 449Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-449YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-331.247 276.004NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-331.247 276.004DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.122.436 1.878.829DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.791.189 2.154.833Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.798.408 2.129.668Ticari Alacaklar378.390 261.399İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-5 358.129 244.655İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 20.261 16.744Diğer Alacaklar251.450 186.432İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-6 216.514 182.649İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 34.936 3.783Peşin Ödenmiş Giderler31.646 898İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 31.646 898Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 20.515 56.587Diğer Dönen Varlıklar39.904 42.761İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 39.904 42.761ARA TOPLAM2.520.313 2.677.745TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.520.313 2.677.745DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar21.268 16.319İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 21.268 16.319Maddi Olmayan Duran Varlıklar400 443Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 400 443Ertelenmiş Vergi Varlığı19 42.937 20.840TOPLAM DURAN VARLIKLAR64.605 37.602TOPLAM VARLIKLAR2.584.918 2.715.347KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar69Ticari Borçlar40.659 49.035İlişkili Taraflara Ticari Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 40.659 49.035Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 6.426 0Diğer Borçlar15.053 27.902İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-6 4.142 609İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 10.911 27.293ARA TOPLAM62.207 76.937TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER62.207 76.937UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar99.941 82.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 99.941 82.289Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER99.941 82.289TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER162.148 159.226ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.422.770 2.556.121Ödenmiş Sermaye13 2.400.000 2.400.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-18.084 -11.127Diğer Kazançlar (Kayıplar)11 -18.084 -11.127Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları167.248 227.537Net Dönem Karı veya Zararı-126.394 -60.289TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.422.770 2.556.121TOPLAM KAYNAKLAR2.584.918 2.715.347Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 130.203 111.731 46.257 38.772TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)130.203 111.731 46.257 38.772BRÜT KAR (ZARAR)130.203 111.731 46.257 38.772Genel Yönetim Giderleri16 -550.960 -559.513 -183.927 -188.110Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 276.835 334.842 57.530 114.023ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-143.922 -112.940 -80.140 -35.315Finansman Giderleri18 -2.830 -2.411 -1.002 -696SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-146.752 -115.351 -81.142 -36.011Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20.358 21.951 15.953 1.595Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 20.358 21.951 15.953 1.595SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-126.394 -93.400 -65.189 -34.416DÖNEM KARI (ZARARI)-126.394 -93.400 -65.189 -34.416Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-126.394 -93.400 -65.189 -34.416Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp 20 -0,05270000 -0,04670000 -0,02716000 -0,01720000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11 -6.957 -4.358 -4.680 -740Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.957 -4.358 -4.680 -740Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 1.739 1.090 1.170 185Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi11 -8.696 -5.448 -5.850 -925Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.957 -4.358 -4.680 -740TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-133.351 -97.758 -69.869 -35.156Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-133.351 -97.758 -69.869 -35.156http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884284BIST