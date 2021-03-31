***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.03.2021 12:07
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -7.009 34.298 193.239 2.220.528 2.220.528
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
193.239 -193.239 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-60.289 -64.407 -64.407
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.118 0
Sermaye Arttırımı
400.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -11.127 227.537 -60.289 2.556.121 2.556.121
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.400.000 -11.127 227.537 -60.289 2.556.121 2.556.121
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-60.289 60.289 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-96.555 -116.685 -116.685
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.130 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.400.000 -31.257 167.248 -96.555 2.439.436 2.439.436
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-577.731 -533.642
Dönem Karı (Zararı)
-96.555 -60.289
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-29.916 3.388
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 57 824
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-15.860 16.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -15.860 16.215
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -14.113 -13.651
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-285.309 -89.404
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-226.130 -115.024
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-21 -227.734 -113.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 1.604 -1.321
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.795 4.543
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-21 -44.395 -46.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -19.400 50.563
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -11 723
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.482 18.253
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -2.482 18.253
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.466 2.293
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-21 3.659 27
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -17.125 2.266
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.575 -192
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 20.575 -192
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-411.780 -146.305
Alınan Faiz
-197.357 -361.520
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31.406 -25.817
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
191.041 377.249
Alınan Faiz
17 191.041 377.249
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70 400.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 400.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 400.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.345
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4 0 1.345
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
70 -1.345
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 70 -1.345
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-386.620 243.607
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-386.620 243.607
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.122.436 1.878.829
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.735.816 2.122.436
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.749.364 2.129.668
Ticari Alacaklar
487.529 261.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-21 472.389 244.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 15.140 16.744
Diğer Alacaklar
246.517 186.432
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-21 227.044 182.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 19.473 3.783
Peşin Ödenmiş Giderler
909 898
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 909 898
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 25.181 56.587
Diğer Dönen Varlıklar
28.117 42.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 28.117 42.761
ARA TOPLAM
2.537.617 2.677.745
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.537.617 2.677.745
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
20.029 16.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 20.029 16.319
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
386 443
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 386 443
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 39.985 20.840
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.400 37.602
TOPLAM VARLIKLAR
2.598.017 2.715.347
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 70
Ticari Borçlar
46.553 49.035
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 46.553 49.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 5.931
Diğer Borçlar
14.436 27.902
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-21 4.268 609
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 10.168 27.293
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
ARA TOPLAM
66.990 76.937
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.990 76.937
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 91.591 82.289
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.591 82.289
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
158.581 159.226
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.439.436 2.556.121
Ödenmiş Sermaye
13 2.400.000 2.400.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-31.257 -11.127
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
11 -31.257 -11.127
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 167.248 227.537
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -96.555 -60.289
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.439.436 2.556.121
TOPLAM KAYNAKLAR
2.598.017 2.715.347
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 174.954 150.943
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
174.954 150.943
BRÜT KAR (ZARAR)
174.954 150.943
Genel Yönetim Giderleri
16 -725.541 -740.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 443.743 518.816
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-106.844 -70.829
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-106.844 -70.829
Finansman Giderleri
18 -3.824 -3.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-110.668 -73.940
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.113 13.651
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 14.113 13.651
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-96.555 -60.289
DÖNEM KARI (ZARARI)
-96.555 -60.289
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-96.555 -60.289
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,04020000 0,02760000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.130 -4.118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-20.130 -4.118
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.032 1.030
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
11 -25.162 -5.148
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.130 -4.118
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-116.685 -64.407
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-116.685 -64.407
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922085
BIST