***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 -7.009 34.298 193.239 2.220.528 2.220.528Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler193.239 -193.239 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-60.289 -64.407 -64.407Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.118 0Sermaye Arttırımı400.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 -11.127 227.537 -60.289 2.556.121 2.556.121Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.400.000 -11.127 227.537 -60.289 2.556.121 2.556.121Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-60.289 60.289 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-96.555 -116.685 -116.685Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-20.130 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.400.000 -31.257 167.248 -96.555 2.439.436 2.439.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-577.731 -533.642Dönem Karı (Zararı)-96.555 -60.289Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-29.916 3.388Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 57 824Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-15.860 16.215Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -15.860 16.215Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -14.113 -13.651Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-285.309 -89.404Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-226.130 -115.024İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-21 -227.734 -113.703İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 1.604 -1.321Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-63.795 4.543İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-21 -44.395 -46.020İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -19.400 50.563Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -11 723Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.482 18.253İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -2.482 18.253Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.466 2.293İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-21 3.659 27İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -17.125 2.266İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.575 -192Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 20.575 -192Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-411.780 -146.305Alınan Faiz-197.357 -361.520Vergi İadeleri (Ödemeleri)31.406 -25.817YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI191.041 377.249Alınan Faiz17 191.041 377.249Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI70 400.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 400.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 400.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.345Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri4 0 1.345Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları70 -1.345Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları4 70 -1.345YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-386.620 243.607NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-386.620 243.607DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.122.436 1.878.829DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.735.816 2.122.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.749.364 2.129.668Ticari Alacaklar487.529 261.399İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-21 472.389 244.655İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 15.140 16.744Diğer Alacaklar246.517 186.432İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-21 227.044 182.649İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 19.473 3.783Peşin Ödenmiş Giderler909 898İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 909 898Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 25.181 56.587Diğer Dönen Varlıklar28.117 42.761İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 28.117 42.761ARA TOPLAM2.537.617 2.677.745TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.537.617 2.677.745DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar20.029 16.319İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 20.029 16.319Maddi Olmayan Duran Varlıklar386 443Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 386 443Ertelenmiş Vergi Varlığı19 39.985 20.840TOPLAM DURAN VARLIKLAR60.400 37.602TOPLAM VARLIKLAR2.598.017 2.715.347KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 70Ticari Borçlar46.553 49.035İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 46.553 49.035Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 5.931Diğer Borçlar14.436 27.902İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-21 4.268 609İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 10.168 27.293Kısa Vadeli Karşılıklar0 0ARA TOPLAM66.990 76.937TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.990 76.937UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 91.591 82.289TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER91.591 82.289TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER158.581 159.226ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.439.436 2.556.121Ödenmiş Sermaye13 2.400.000 2.400.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-31.257 -11.127Diğer Kazançlar (Kayıplar)11 -31.257 -11.127Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 167.248 227.537Net Dönem Karı veya Zararı13 -96.555 -60.289TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.439.436 2.556.121TOPLAM KAYNAKLAR2.598.017 2.715.347Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 174.954 150.943TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)174.954 150.943BRÜT KAR (ZARAR)174.954 150.943Genel Yönetim Giderleri16 -725.541 -740.588Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 443.743 518.816ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-106.844 -70.829FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-106.844 -70.829Finansman Giderleri18 -3.824 -3.111SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-110.668 -73.940Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14.113 13.651Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 14.113 13.651SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-96.555 -60.289DÖNEM KARI (ZARARI)-96.555 -60.289Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-96.555 -60.289Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,04020000 0,02760000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-20.130 -4.118Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-20.130 -4.118Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.032 1.030Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi11 -25.162 -5.148Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-20.130 -4.118TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-116.685 -64.407Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-116.685 -64.407http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922085BIST