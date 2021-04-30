***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 12:49
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.400.000 -11.127 227.537 60.289 2.556.121 2.556.121
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-60.289 60.289 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-84.275 -86.578 -86.578
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.303 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.880.000 -30.297 70.693 20.742 2.941.138 2.941.138
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-249.673 -232.406
Dönem Karı (Zararı)
20.742 -84.275
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.521 -5.900
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 14 15
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.808 4.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 8.808 4.341
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 13.699 -10.256
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-202.545 -83.911
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-112.949 -747
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-21 -112.965 143
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 16 -890
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-941 -13.466
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-21 -10.530 -11.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 9.589 -1.961
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -102.117 -81.442
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.478 20.167
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -3.478 20.167
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.318 -2.369
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-21 1.198 258
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 120 -2.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.622 -6.054
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 13.440 -6.054
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11 2.182 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-159.282 -174.086
Alınan Faiz
-86.123 -50.937
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.268 -7.383
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
85.371 49.216
Alınan Faiz
17 85.371 49.216
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
480.006 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
480.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 480.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4 6
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
315.704 -183.190
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
315.704 -183.190
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.735.816 2.122.436
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.051.520 1.939.246
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.065.820 1.749.364
Ticari Alacaklar
600.478 487.529
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-21 585.354 472.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 15.124 15.140
Diğer Alacaklar
244.848 246.517
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-21 237.574 227. 909
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 103.026 909
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 29.449 25.181
Diğer Dönen Varlıklar
14.677 28.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 14.677 28.117
ARA TOPLAM
3.058.298 2.537.617
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.058.298 2.537.617
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
22.639 20.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 22.639 20.029
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
372 386
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 372 386
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 26.046 39.985
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.057 60.400
TOPLAM VARLIKLAR
3.107.355 2.598.017
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 76 70
Ticari Borçlar
43.075 46.553
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 43.075 46.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 8.113 5.931
Diğer Borçlar
15.754 14.436
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-21 5.466 4.268
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 10.288 10.168
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
ARA TOPLAM
67.018 66.990
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.018 66.990
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 99.199 91.591
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.199 91.591
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
166.217 158.581
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.941.138 2.439.436
Ödenmiş Sermaye
13 2.880.000 2.400.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.297 -31.257
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
11 -30.297 -31.257
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 70.693 167.248
Net Dönem Karı veya Zararı
13 20.742 -96.555
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.941.138 2.439.436
TOPLAM KAYNAKLAR
3.107.355 2.598.017
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 41.371 40.312
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.371 40.312
BRÜT KAR (ZARAR)
41.371 40.312
Genel Yönetim Giderleri
16 -206.374 -199.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 200.082 65.020
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.079 -93.718
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.079 -93.718
Finansman Giderleri
18 -638 -813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.441 -94.531
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.699 10.256
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -13.699 10.256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.742 -84.275
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.742 -84.275
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.742 -84.275
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
960 -2.303
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
960 -2.303
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -240 576
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
11 1.200 -2.879
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
960 -2.303
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.702 -86.578
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.702 -86.578
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933206
BIST