***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.400.000 -11.127 227.537 60.289 2.556.121 2.556.121Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-60.289 60.289 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-84.275 -86.578 -86.578Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.303 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıDönem Sonu Bakiyeler2.880.000 -30.297 70.693 20.742 2.941.138 2.941.138Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-249.673 -232.406Dönem Karı (Zararı)20.742 -84.275Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.521 -5.900Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 14 15Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.808 4.341Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 8.808 4.341Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 13.699 -10.256Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-202.545 -83.911Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-112.949 -747İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-21 -112.965 143İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 16 -890Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-941 -13.466İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-21 -10.530 -11.505İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 9.589 -1.961Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -102.117 -81.442Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.478 20.167İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -3.478 20.167Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.318 -2.369İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-21 1.198 258İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 120 -2.627İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.622 -6.054Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 13.440 -6.054Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)11 2.182 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-159.282 -174.086Alınan Faiz-86.123 -50.937Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.268 -7.383YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI85.371 49.216Alınan Faiz17 85.371 49.216Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI480.006 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri480.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 480.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri4 6Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)315.704 -183.190NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)315.704 -183.190DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.735.816 2.122.436DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.051.520 1.939.246Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.065.820 1.749.364Ticari Alacaklar600.478 487.529İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-21 585.354 472.389İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 15.124 15.140Diğer Alacaklar244.848 246.517İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-21 237.574 227. 909İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 103.026 909Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 29.449 25.181Diğer Dönen Varlıklar14.677 28.117İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 14.677 28.117ARA TOPLAM3.058.298 2.537.617TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.058.298 2.537.617DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar22.639 20.029İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 22.639 20.029Maddi Olmayan Duran Varlıklar372 386Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 372 386Ertelenmiş Vergi Varlığı19 26.046 39.985TOPLAM DURAN VARLIKLAR49.057 60.400TOPLAM VARLIKLAR3.107.355 2.598.017KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 76 70Ticari Borçlar43.075 46.553İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 43.075 46.553Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 8.113 5.931Diğer Borçlar15.754 14.436İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-21 5.466 4.268İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 10.288 10.168Kısa Vadeli Karşılıklar0 0ARA TOPLAM67.018 66.990TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER67.018 66.990UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 99.199 91.591TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER99.199 91.591TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER166.217 158.581ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.941.138 2.439.436Ödenmiş Sermaye13 2.880.000 2.400.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-30.297 -31.257Diğer Kazançlar (Kayıplar)11 -30.297 -31.257Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 70.693 167.248Net Dönem Karı veya Zararı13 20.742 -96.555TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.941.138 2.439.436TOPLAM KAYNAKLAR3.107.355 2.598.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 41.371 40.312TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)41.371 40.312BRÜT KAR (ZARAR)41.371 40.312Genel Yönetim Giderleri16 -206.374 -199.050Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 200.082 65.020ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.079 -93.718FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.079 -93.718Finansman Giderleri18 -638 -813SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)34.441 -94.531Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.699 10.256Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -13.699 10.256SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.742 -84.275DÖNEM KARI (ZARARI)20.742 -84.275Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.742 -84.275Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar960 -2.303Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler960 -2.303Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 -240 576Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi11 1.200 -2.879Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)960 -2.303TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.702 -86.578Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21.702 -86.578http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933206BIST