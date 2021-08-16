***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.400.000 -11.127 227.537 -60.289 2.556.121 2.556.121Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-60.289 60.289 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-61.205 -63.482 -63.482Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.277 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeleredeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.400.000 -13.404 167.248 -61.205 2.492.639 2.492.639Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.400.000 -31.257 167.248 -96.555 2.439.436 2.439.436Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-96.555 96.555 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)269.363 266.856 266.856Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.507 0Sermaye Arttırımı480.000 480.000 480.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.880.000 -33.764 70.693 269.363 3.186.292 3.186.292Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-353.508 -365.368Dönem Karı (Zararı)269.363 -61.205Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler86.434 4.356Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 28 29Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.855 8.732Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 8.855 8.732Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 77.551 -4.405İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-547.330 -257.582Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-521.937 -116.062İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 - 5 -225.971 -113.412İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -295.966 -2.650Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.023 -81.136İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 - 6 -21.060 -23.010İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -3.963 -58.126Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -68.791 -54.298Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.351 -7.590İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -7.351 -7.590Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler45.968 -6.196İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3 - 6 1.061 258İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 44.907 -6.454İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.804 7.700Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 28.117 7.700Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 1.687 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-191.533 -314.431Alınan Faiz-178.624 -93.383Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 16.649 42.446YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI170.632 94.275Alınan Faiz170.632 94.275Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI480.366 275Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri480.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri480.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.451 425Kredilerden Nakit Girişleri1.451 425Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.085 -150YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)297.490 -270.818NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)297.490 -270.818DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.735.816 2.122.436DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.033.306 1.851.618Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.054.846 1.749.364Ticari Alacaklar1.009.466 487.529İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-21 698.360 472.389İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 311.106 15.140Diğer Alacaklar267.989 246.517İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-21 248.104 227.044İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 19.885 19.473Peşin Ödenmiş Giderler69.700 909İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 69.700 909Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 25.181Diğer Dönen Varlıklar0 28.117İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 28.117ARA TOPLAM3.402.001 2.537.617TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.402.001 2.537.617DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar23.580 20.029İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 23.580 20.029Maddi Olmayan Duran Varlıklar358 386Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 358 386Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı19 10.564 39.985TOPLAM DURAN VARLIKLAR34.502 60.400TOPLAM VARLIKLAR3.436.503 2.598.017KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 436 70Ticari Borçlar39.202 46.553İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 39.202 46.553Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 7.618 5.931Diğer Borçlar60.404 14.436İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-21 5.329 4.268İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 55.075 10.168Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü38.971ARA TOPLAM146.631 66.990TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER146.631 66.990UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 103.580 91.591TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER103.580 91.591TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER250.211 158.581ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.186.292 2.439.436Ödenmiş Sermaye13 2.880.000 2.400.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-33.764 -31.257Diğer Kazançlar (Kayıplar)11 -33.764 -31.257Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 70.693 167.248Net Dönem Karı veya Zararı13 269.363 -96.555TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.186.292 2.439.436TOPLAM KAYNAKLAR3.436.503 2.598.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 86.632 83.946 45.261 43.634TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)86.632 83.946 45.261 43.634BRÜT KAR (ZARAR)86.632 83.946 45.261 43.634Genel Yönetim Giderleri16 -389.004 -367.033 -182.630 -167.983Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 651.082 219.305 451.000 154.285ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)348.710 -63.782 313.631 29.936FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)348.710 -63.782 313.631 29.936Finansman Giderleri18 -1.796 -1.828 -1.158 -1.015SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)346.914 -65.610 312.473 28.921Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-77.551 4.405 -63.852 -5.851Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -47.503 -47.503Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -30.048 4.405 -16.349 -5.851SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)269.363 -61.205 248.621 23.070DÖNEM KARI (ZARARI)269.363 -61.205 248.621 23.070Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları269.363 -61.205 248.621 23.070Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,09520000 -0,02550000 0,08633000 0,00961000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.507 -2.277 -3.467 26Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.507 -2.277 -3.467 26Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 627 569 867 -7Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi11 -3.134 -2.846 -4.334 33Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.507 -2.277 -3.467 26TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)266.856 -63.482 245.154 23.096Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları266.856 -63.482 245.154 23.096http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958305BIST