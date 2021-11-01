***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.400.000 -11.127 227.537 -60.289 2.556.121 2.556.121Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-60.289 60.289 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-126.394 -133.351 -133.351Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.957 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.400.000 -18.084 167.248 -126.394 2.422.770 2.422.770Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.400.000 -31.257 167.248 -96.555 2.439.436 2.439.436Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-96.555 96.555 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)279.012 272.957 272.957Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.055 0Sermaye Arttırımı480.000 480.000 480.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.880.000 -37.312 70.693 279.012 3.192.393 3.192.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-249.155 -468.079Dönem Karı (Zararı)279.012 -126.394Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler89.779 -11.359Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 42 43Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.902 8.956Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 8.902 8.956Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 80.835 -20.358İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-309.246 -229.648Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-284.849 -116.991İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-5 -232.969 -113.474İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -51.880 -3.517Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-27.806 -69.967İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3-6 -41.310 -33.865İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 13.504 -36.102Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -34.420 -30.748Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.113 -8.376İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 2.113 -8.376Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.216 -12.849İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3-6 11.159 3.533İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 6.057 -16.382İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.500 9.283Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 24.431 2.857Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 -5.931 6.426Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları59.545 -367.401Alınan Faiz-281.321 -136.750Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -27.379 36.072YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI271.759 136.763Alınan Faiz271.759 136.763Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI484.541 69Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri480.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri480.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.541 69Kredilerden Nakit Girişleri4.541 69YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)507.145 -331.247NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)507.145 -331.247DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.735.816 2.122.436DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.242.961 1.791.189Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.266.071 1.749.364Ticari Alacaklar772.378 487.529İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-21 705.358 472.389İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 67.020 15.140Diğer Alacaklar270.340 246.517İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-21 268.354 227.044İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.986 19.473Peşin Ödenmiş Giderler35.329 909İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 35.329 909Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 2.264 25.181Diğer Dönen Varlıklar3.686 28.117İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 3.686 28.117ARA TOPLAM3.350.068 2.537.617TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.350.068 2.537.617DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar24.012 20.029İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 24.012 20.029Maddi Olmayan Duran Varlıklar344 386Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 344 386Ertelenmiş Vergi Varlığı19 10.960 39.985TOPLAM DURAN VARLIKLAR35.316 60.400TOPLAM VARLIKLAR3.385.384 2.598.017KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 4.611 70Ticari Borçlar48.666 46.553İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 48.666 46.553Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 0 5.931Diğer Borçlar31.652 14.436İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-21 15.427 4.268İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 16.225 10.168ARA TOPLAM84.929 66.990TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER84.929 66.990UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 108.062 91.591TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER108.062 91.591TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER192.991 158.581ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.192.393 2.439.436Ödenmiş Sermaye13 2.880.000 2.400.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-37.312 -31.257Diğer Kazançlar (Kayıplar)11 -37.312 -31.257Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 70.693 167.248Net Dönem Karı veya Zararı13 279.012 -96.555TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.192.393 2.439.436TOPLAM KAYNAKLAR3.385.384 2.598.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 188.023 130.203 101.391 46.257TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)188.023 130.203 101.391 46.257BRÜT KAR (ZARAR)188.023 130.203 101.391 46.257Genel Yönetim Giderleri16 -601.077 -550.960 -212.073 -183.927Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 775.690 276.835 124.608 57.530ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)362.636 -143.922 13.926 -80.140FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)362.636 -143.922 13.926 -80.140Finansman Giderleri18 -2.789 -2.830 -993 -1.002SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)359.847 -146.752 12.933 -81.142Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-80.835 20.358 -3.284 15.953Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -50.296 -2.793Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -30.539 20.358 -491 15.953SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)279.012 -126.394 9.649 -65.189DÖNEM KARI (ZARARI)279.012 -126.394 9.649 -65.189Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları279.012 -126.394 9.649 -65.189Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,11640000 -0,05270000 0,00340000 -0,02716000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.055 -6.957 -3.548 -4.680Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.055 -6.957 -3.548 -4.680Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 1.514 1.739 887 1.170Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi11 -7.569 -8.696 -4.435 -5.850Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.055 -6.957 -3.548 -4.680TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)272.957 -133.351 6.101 -69.869Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları272.957 -133.351 6.101 -69.869http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973392BIST