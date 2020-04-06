***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim ÜcretiAlınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.027,86 % 0,02Fon Yönetim Ücreti11.810,52 % 0,26Hisse Senedi Komisyonu8,08 % 0Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu5.647,45 % 0,13Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar326,9 % 0,01Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler5.306,87 % 0,12TOPLAM GİDERLER24.127,68 % 0,54DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.506.449,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835041BIST