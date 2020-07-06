***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,08500004Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.033,28 % 0,04499697Fon Yönetim Ücreti23.685,31 % 0,52416159Hisse Senedi Komisyonu76,78 % 0,00169916Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.087,34 % 0,24536549Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.109,6 % 0,02455571Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.147,78 % 0,20244257TOPLAM GİDERLER50.980,99 % 1,12822154DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.518.703,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854831BIST