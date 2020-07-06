***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 11:55
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,08500004
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.033,28 % 0,04499697
Fon Yönetim Ücreti
23.685,31 % 0,52416159
Hisse Senedi Komisyonu
76,78 % 0,00169916
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.087,34 % 0,24536549
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.109,6 % 0,02455571
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.147,78 % 0,20244257
TOPLAM GİDERLER
50.980,99 % 1,12822154
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.518.703,83 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854831
BIST
11:43117.665
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 1.916,68
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
11:436,8631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,8760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8662
En Düşük
6,8420
11:437,7557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
11:43392,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,13
|Açılış
|: 392,00
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|16,06
|1.924.974
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.505.080
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,81
|8.980.745
|% 9,82
|
|TSPOR
|7,35
|285.149.394
|% 9,05
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,49
|8.197.711
|% -6,46
|
|SISE
|6,00
|482.207.089
|% 4,53
|
|IHLGM
|1,79
|416.094.678
|% 6,55
|
|TKFEN
|17,30
|356.948.681
|% 2,85
|
|GARAN
|8,33
|326.112.541
|% 1,34
|
|THYAO
|11,97
|298.427.227
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,79
|416.094.678
|% 6,55
|
|IHLAS
|0,92
|120.938.060
|% 4,55
|
|ALBRK
|1,87
|213.518.281
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,06
|203.943.916
|% 0,98
|
|SKBNK
|1,63
|151.363.624
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5356
|8,5784
|% -0,02
|
|Frank
|7,2491
|7,2928
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8236
|1,8327
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|1,59
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.556
|2,10
|
|Tam
|2.612
|2.623
|2,20
|
|Yarım
|1.269
|1.283
|1,10
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,02
|
|B. Petrol
|43,49
|43,49
|0,69
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:58AYEN
Yüzde 5.90 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 877, 149 adet işlem
-
11:57OYAKC
Yüzde 6.78 oranında artışla 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 678, 726 adet işlem
-
11:56RYGYO
Yüzde 5.67 oranında artışla 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 983, 910 adet işlem
-
11:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, PGSUS, TAVHL
-
11:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1854, 64 artarak (% 1.73 ) 108, 802