***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,08328882Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.124,89 % 0,06776235Fon Yönetim Ücreti36.390,66 % 0,78912112Hisse Senedi Komisyonu117,86 % 0,00255576Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu17.399,26 % 0,37729801Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.575,9 % 0,03417294Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.191,56 % 0,2426858TOPLAM GİDERLER73.641,03 % 1,59688481DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.611.543,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878506BIST