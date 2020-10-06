***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2020 11:25
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,08328882
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.124,89 % 0,06776235
Fon Yönetim Ücreti
36.390,66 % 0,78912112
Hisse Senedi Komisyonu
117,86 % 0,00255576
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
17.399,26 % 0,37729801
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.575,9 % 0,03417294
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.191,56 % 0,2426858
TOPLAM GİDERLER
73.641,03 % 1,59688481
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.611.543,03 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878506
BIST
11:451.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,13
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
11:457,7846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0200
|Açılış
|: 7,7780
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7896
En Düşük
7,7419
11:459,1732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0243
|Açılış
|: 9,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1758
En Düşük
9,1224
11:45476,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,08
|Açılış
|: 476,67
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler11:45
|FORMT
|4,84
|36.479.259
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.522.435
|% 10,00
|
|LUKSK
|32,82
|5.341.836
|% 9,99
|
|DYOBY
|10,91
|44.988.644
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|401.407
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|ISBIR
|2.660,10
|532.020
|% -7,71
|
|GARAN
|7,28
|907.099.300
|% 1,39
|
|SISE
|6,97
|566.702.837
|% -0,71
|
|ODAS
|3,20
|511.156.436
|% 5,96
|
|ASELS
|18,75
|260.280.823
|% 0,27
|
|GUBRF
|37,36
|205.422.422
|% 6,62
|
|ODAS
|3,20
|511.156.436
|% 5,96
|
|GARAN
|7,28
|907.099.300
|% 1,39
|
|SISE
|6,97
|566.702.837
|% -0,71
|
|ZOREN
|2,66
|179.423.530
|% 1,92
|
|EKGYO
|1,81
|107.481.969
|% 2,26
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7829
|7,7846
|% 0,26
|
|Euro
|9,1672
|9,1732
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,0630
|10,1134
|% 0,13
|
|Frank
|8,4612
|8,5122
|% 0,12
|
|Riyal
|2,0660
|2,0764
|% 0,11
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-4,61
|
|Altın Gr.
|476
|477
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,52
|41,52
|0,23
|