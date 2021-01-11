***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,08118083Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.257,8 % 0,08999238Fon Yönetim Ücreti49.871,77 % 1,05408411Hisse Senedi Komisyonu231,54 % 0,0048938Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu24.450,04 % 0,51677329Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.053,1 % 0,04339409Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.540 % 0,28617991TOPLAM GİDERLER98.245,15 % 2,07649842DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.731.289,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899585BIST