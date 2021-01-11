***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 11:48
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,08118083
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.257,8 % 0,08999238
Fon Yönetim Ücreti
49.871,77 % 1,05408411
Hisse Senedi Komisyonu
231,54 % 0,0048938
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
24.450,04 % 0,51677329
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.053,1 % 0,04339409
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.540 % 0,28617991
TOPLAM GİDERLER
98.245,15 % 2,07649842
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.731.289,42 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899585
BIST
11:401.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,88
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:407,4531
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0799
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:409,0870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0614
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:40443,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,60
|Açılış
|: 443,72
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:40
|YAPRK
|88,55
|16.562.457
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|41.873.558
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|863.147.338
|% 0,39
|
|TCELL
|17,19
|532.326.439
|% 2,02
|
|KOZAL
|117,80
|499.219.722
|% -1,01
|
|PETKM
|5,32
|480.598.396
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,64
|439.837.257
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,55
|863.147.338
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,64
|439.837.257
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,78
|316.173.465
|% 9,45
|
|PETKM
|5,32
|480.598.396
|% 1,14
|
|ODAS
|3,97
|272.583.063
|% 0,00
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4487
|7,4531
|% 1,08
|
|Euro
|9,0794
|9,0870
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,0209
|10,0712
|% 0,50
|
|Frank
|8,3601
|8,4105
|% 0,78
|
|Riyal
|1,9788
|1,9887
|% 0,99
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|4,69
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,01
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|55,50
|55,50
|-0,49
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
11:54XU100
Endeks 1, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 11, 047.00 milyon TL de
-
11:52YAPRK
Yüzde 9.94 oranında artışla 88.50 lira fiyatla işlem gören hissede 188, 320 adet işlem
-
11:51ERBOS
Yüzde 7.77 oranında artışla 49.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 507, 166 adet işlem
-
11:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 81 artarak (% 0.28 ) 1, 387
-
11:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, EMNIS, TLMAN, YAPRK, BASCM, YESIL, CASA, CMENT, EGGUB, CMBTN