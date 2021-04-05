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***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.04.2021 13:18



***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.145,86 % 0,03951438
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.013,48 % 0,03707671
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.065,23 % 0,05644388
Fon Yönetim Ücreti
14.076,1 % 0,2592007
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.031,01 % 0,12947071
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
520,2 % 0,00957909
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.638,63 % 0,06700261
TOPLAM GİDERLER
32.490,51 % 0,59828809
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.430.579,43 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923245


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NTGAZ 12,43 433.198 % 10,00  
DOCO 713,30 118.994.821 % 9,99  
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Tam 2.993 3.071 24,76  
Yarım 1.447 1.485 11,98  
Çeyrek 726 743 5,99  
Gümüş.Ons 25,00 25,03 0,13  
Gümüş Gr. 6,55 6,56 0,07  
B. Petrol 62,92 62,92 0,77  
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