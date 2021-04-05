***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.04.2021 13:18
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.145,86 % 0,03951438
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.013,48 % 0,03707671
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.065,23 % 0,05644388
Fon Yönetim Ücreti
14.076,1 % 0,2592007
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.031,01 % 0,12947071
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
520,2 % 0,00957909
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.638,63 % 0,06700261
TOPLAM GİDERLER
32.490,51 % 0,59828809
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.430.579,43 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923245
BIST
15:001.422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -19,82
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.422
15:008,1480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0459
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
15:009,6325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0413
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
15:00455,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,44
|Açılış
|: 455,19
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,44
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler15:00
|FMIZP
|161,70
|179.762.917
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|171.494
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|433.198
|% 10,00
|
|DOCO
|713,30
|118.994.821
|% 9,99
|
|JANTS
|994,00
|199.962.164
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.651.283
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.868.672
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|52.419.743
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,95
|726.856.279
|% -3,47
|
|GARAN
|6,88
|697.032.904
|% -0,29
|
|BJKAS
|8,56
|590.175.882
|% 3,38
|
|FENER
|36,06
|586.611.646
|% -4,50
|
|GUBRF
|79,65
|585.802.213
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,95
|726.856.279
|% -3,47
|
|TSKB
|1,38
|166.302.900
|% -0,72
|
|GARAN
|6,88
|697.032.904
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,20
|162.385.744
|% -1,79
|
|BJKAS
|8,56
|590.175.882
|% 3,38
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1441
|8,1480
|% 0,57
|
|Euro
|9,6253
|9,6325
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,2409
|11,2973
|% 0,13
|
|Frank
|8,6598
|8,7119
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1679
|2,1788
|% 0,71
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|7,97
|
|Altın Gr.
|455
|455
|5,18
|
|Cumhuriyet
|3.006
|3.051
|22,00
|
|Tam
|2.993
|3.071
|24,76
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|11,98
|
|Çeyrek
|726
|743
|5,99
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,07
|
|B. Petrol
|62,92
|62,92
|0,77
|