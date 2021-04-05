***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.145,86 % 0,03951438Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.013,48 % 0,03707671Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.065,23 % 0,05644388Fon Yönetim Ücreti14.076,1 % 0,2592007Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7.031,01 % 0,12947071Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar520,2 % 0,00957909Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.638,63 % 0,06700261TOPLAM GİDERLER32.490,51 % 0,59828809DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.430.579,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923245BIST