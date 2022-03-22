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***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.03.2022 16:17
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Alım: Her haftanın Salı günü 17:00'a kadar. (Tatil olması durumunda taip eden ilk iş günü) Kurucu, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.
Satım: Her haftanın Salı günü 17:00'a kadar. (Tatil olması durumunda taip eden ilk iş günü) Kurucu, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu 1 Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi, Fon Yöneticisi'nin piyasa görüşüne bağlı olarak hisse senedi, sabit getiri enstrümanlar ve diğer varlık sınıfları arasında Fon Portföyü'nün dağılımının dinamik olarak değiştirmesi suretiyle yatırımcılara piyasa getirisinden kısmen bağımsız TL bazında yüksek getiri sağlanmasıdır. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. 4

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00575 2,09875 0,00575 2,09875 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011974


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GZNMI 34,86 48.105.860 % 9,97  
MAALT 287,90 21.548.328 % 9,97  
AYCES 72,45 8.233.207 % 9,94  
ISYAT 3,78 49.316.481 % 9,88  
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Riyal 3,9391 3,9588 % -0,04  
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Altın Gr. 917 918 -5,30  
Cumhuriyet 6.094 6.187 -20,00  
Tam 6.057 6.208 -28,36  
Yarım 2.928 3.003 -13,71  
Çeyrek 1.468 1.502 -6,86  
Gümüş.Ons 24,86 24,89 -0,33  
Gümüş Gr. 11,84 11,85 -0,17  
B. Petrol 116 116 0,50  
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