***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu Türkiye İş Bankası A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 7 yılFonun Yatırım Stratejisi Fon E-ticaret otomasyon yapay zeka, finansal teknoloji, lojistik ve teknolojik gelişmeye açık diğer sektörlerde faaliyet gösteren ve konvansiyonel iş modellerini yeni teknolojiler ile dönüştüren tohum aşaması, erken aşama ve büyüme aşaması girişim şirketlerine yatırım yaparak getiri elde etmeyi hedefler. Yatırım yapılan girişim şirketlerinin yenilikçi/dönüştürücü teknoloji ya da iş modelleri sayesinde rekabet avantajı elde etmesi hedeflenir. Fon, girişim şirketlerine borçlanma aracı, sermaye, borç-sermaye karması finansman ve mevzuatın izin verdiği diğer araçlarla yüksek riskli girişim sermayesi yatırımı yapmayı ve bu şirketlere operasyonel destek de sağlamak suretiyle şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Fon'un, borç ve sermaye karması finansman işlemleri sonucunda, ilgili finansman sözleşmesinde yer alan şartlarla girişim şirketinin hisselerine sahip olması mümkündür. Borç sermaye karması finansman işlemleri, satın alma, sermaye artırımı yoluyla hisse edinimi veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlardan, halka arz, kurucu ortağa satış, mevcut ortağa satış, stratejik ortağa satış, üçüncü tarafa satış veya tasfiye yöntemleriyle, veya sair yöntemlerle çıkış gerçekleştirmesi hedeflemektedir. Borçlanma aracı yatırımlarından ise itfa veya satış yoluyla, ancak bunlarla da sınırlı olmamak kaydıyla, çıkış gerçekleştirmesi hedeflenmektedir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,006849 2,5Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAyşe Moroz 03.02.2022 2018- Devam- AKS Elektromekanik, Genel Müdür Yardımcısı-Finans 2011- Devam- Logos Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 2008-2010- Eczacıbaşı Menkul Kıymetler, Araştırma Müdürü 2007-2008- Alternatif Yatırım, Araştırma Müdürü 2005-2006- MV Holding, Araştırma Müdürü Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıKamil Melih Önder 03.02.2022 2021- Devam- Techmine GSYO, Y.K. Üyesi 2010- Devam- Aksis Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. 2011- Devam- Mudanya Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş., Y.K.Başkan Vekili 2010- Devam-Logos Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı 2002-2009- Horizon Investment S.A., Yönetim Kurulu Danışmanı Sermaye Piyasası 3 Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıNahit Zincirli 03.02.2022 2010- Devam- Logos Portföy Yönetimi A.Ş. 2003-2009- Arda İnşaat, Danışman 2000-2002- Raymond James Yatırım A.Ş., Portföy Yöneticisi 1999-2000- Raymond James Yatırım A.Ş., Araştırma, Müdür Yardımcısı 1998-1999- Reel Menkul Kıymetler A.Ş., Araştırma, Müdür Sermaye Piyasası 3 Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Gayrimenkul Değerleme LisansıBilgehan Baykal 03.02.2022 20 yılı aşkın süredir bilişim sektöründe hem yerel hem çok uluslu şirketlerde yöneticilik yapmaktadır. Bilgehan Baykal 10 yılı aşkın süredir yazılı ve dijital mecralarda ekonomi, küreselleşme ve dijitalleşme konularında köşe yazıları yazmanın yanı sıra "Teknik Değişimin Ekonomisi" kitabının yazarlarından biridir.Nalan Uysal 03.02.2022 2014- Devam - Hera Strateji ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 2016- Devam - Girişim Sermayesi Yatırımcı Ortaklıkları 2014-2015 Uusal Faktoring A.Ş.- Yönetim Kurulu Danışmanı- Finansal ve Kurumsal Stratejiler 2009-2014 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Ticari Bankacılık Anadolu Yakası Satış Bölge Müdürü 2007-2009 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Kozyatağı Atatürk Caddesi Şube MüdürüMehmet Sacit Sungu 03.02.2022 1990 ile 2014 yılları arasında Ekip Elektronik A.Ş.'nin ve Beyaz İletişim Ltd.Şti.'nin Ortağı ve Yöneticisi, Teleteknik A.Ş.'nde, Pazarlama Yöneticiliği,Olivetti A.Ş., Atak Elektronik A.Ş. ve Atak Bilgisayar Ltd. Şti. bünyesinde yöneticilikİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaHakkı Yeten Cad. No:13, Terrace Fulya Center 2 D:28 Fulya, Şişli, İstanbul, 34349 212 215 60 30 212 215 5129 info.logosportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaNAHİT ZİNCİRLİ Portföy Yöneticisi 212 215 60 30 nahit.zincirli@logosportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030877BIST