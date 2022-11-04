Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.11.2022 16:28
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T,İş Bankası A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 7 yıl
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, öncelikle yazılım test hizmetleri ve yazılım test otomasyonu alanında faaliyet gösteren Testinium Teknoloji Yazılım A.Ş. (Testinium) ve Testinium ortakları tarafından yazılım test otomasyonu, yazılım yük testleri veya benzeri alanlarda özgün yazılım ürünleri geliştirmek amacıyla kurulacak girişim şirketlerine ve benzer alanlarda faaliyet gösterecek diğer girişim şirketlerine yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Ancak Fon, yatırım komitesinin uygun göreceği farklı alanlarda faaliyet gösteren diğer girişim şirketlerine de yatırım yapabilir. Fon, yüksek riskli girişim sermayesi yatırımı yapmayı ve bu şirketlere operasyonel destek de sağlamak suretiyle şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.


Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,005479 2,5

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayşe Moroz 21.10.2022 2018- Devam- AKS Elektromekanik, Genel Müdür Yardımcısı-Finans 2011- Devam- Logos Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 2008-2010- Eczacıbaşı Menkul Kıymetler, Araştırma Müdürü 2007-2008- Alternatif Yatırım, Araştırma Müdürü 2005-2006- MV Holding, Araştırma Müdürü Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Kamil Melih Önder 21.10.2022 2021- Devam- Techmine GSYO, Y.K. Üyesi 2010- Devam- Aksis Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. 2011- Devam- Mudanya Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş., Y.K.Başkan Vekili 2010- Devam-Logos Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı 2002-2009- Horizon Investment S.A., Yönetim Kurulu Danışmanı Sermaye Piyasası 3 Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Nahit Zincirli 21.10.2022 2010- Devam- Logos Portföy Yönetimi A.Ş. 2003-2009- Arda İnşaat, Danışman 2000-2002- Raymond James Yatırım A.Ş., Portföy Yöneticisi 1999-2000- Raymond James Yatırım A.Ş., Araştırma, Müdür Yardımcısı 1998-1999- Reel Menkul Kıymetler A.Ş., Araştırma, Müdür Sermaye Piyasası 3 Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Gayrimenkul Değerleme Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Hakkı Yeten Cad. No:13, Terrace Fulya Center 2 D:28 Fulya, Şişli, İstanbul, 34349 212 215 60 30 212 215 5129 info.logosportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
NAHİT ZİNCİRLİ Portföy Yöneticisi 212 215 60 30 nahit.zincirli@logosportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076806


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:444.222
Değişim :  2,85% |  116,98
Açılış :  4.131  
Önceki Kapanış :  4.105  
En Yüksek
4.234 En Düşük
4.131
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISDMR 27,96 350.224.522 % 9,99  
MIATK 83,15 59.865.225 % 9,99  
EREGL 33,30 6.391.914.478 % 9,97  
DAGHL 35,30 4.650.387 % 9,97  
ISGYO 8,28 675.101.508 % 9,96  
daha fazla
17:42 Alış Satış %  
Dolar 18,6061 18,6170 % 0,01  
Euro 18,4728 18,4860 % 1,70  
Sterlin 21,0186 21,1240 % 1,50  
Frank 18,6434 18,7557 % 1,92  
Riyal 4,9395 4,9643 % 0,04  
daha fazla
17:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.672 1.673 43,09  
Altın Gr. 1.001 1.002 26,14  
Cumhuriyet 6.651 6.752 135,00  
Tam 6.694 6.774 140,00  
Yarım 3.262 3.314 70,00  
Çeyrek 1.636 1.657 36,00  
Gümüş.Ons 20,56 20,59 1,10  
Gümüş Gr. 12,29 12,31 0,64  
B. Petrol 98,66 98,66 3,99  
Seans Raporu 17:42
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru