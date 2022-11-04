***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu T,İş Bankası A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 7 yılFonun Yatırım Stratejisi Fon, öncelikle yazılım test hizmetleri ve yazılım test otomasyonu alanında faaliyet gösteren Testinium Teknoloji Yazılım A.Ş. (Testinium) ve Testinium ortakları tarafından yazılım test otomasyonu, yazılım yük testleri veya benzeri alanlarda özgün yazılım ürünleri geliştirmek amacıyla kurulacak girişim şirketlerine ve benzer alanlarda faaliyet gösterecek diğer girişim şirketlerine yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Ancak Fon, yatırım komitesinin uygun göreceği farklı alanlarda faaliyet gösteren diğer girişim şirketlerine de yatırım yapabilir. Fon, yüksek riskli girişim sermayesi yatırımı yapmayı ve bu şirketlere operasyonel destek de sağlamak suretiyle şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,005479 2,5Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAyşe Moroz 21.10.2022 2018- Devam- AKS Elektromekanik, Genel Müdür Yardımcısı-Finans 2011- Devam- Logos Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi 2008-2010- Eczacıbaşı Menkul Kıymetler, Araştırma Müdürü 2007-2008- Alternatif Yatırım, Araştırma Müdürü 2005-2006- MV Holding, Araştırma Müdürü Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıKamil Melih Önder 21.10.2022 2021- Devam- Techmine GSYO, Y.K. Üyesi 2010- Devam- Aksis Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. 2011- Devam- Mudanya Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş., Y.K.Başkan Vekili 2010- Devam-Logos Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı 2002-2009- Horizon Investment S.A., Yönetim Kurulu Danışmanı Sermaye Piyasası 3 Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıNahit Zincirli 21.10.2022 2010- Devam- Logos Portföy Yönetimi A.Ş. 2003-2009- Arda İnşaat, Danışman 2000-2002- Raymond James Yatırım A.Ş., Portföy Yöneticisi 1999-2000- Raymond James Yatırım A.Ş., Araştırma, Müdür Yardımcısı 1998-1999- Reel Menkul Kıymetler A.Ş., Araştırma, Müdür Sermaye Piyasası 3 Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Gayrimenkul Değerleme Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaHakkı Yeten Cad. No:13, Terrace Fulya Center 2 D:28 Fulya, Şişli, İstanbul, 34349 212 215 60 30 212 215 5129 info.logosportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaNAHİT ZİNCİRLİ Portföy Yöneticisi 212 215 60 30 nahit.zincirli@logosportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076806BIST