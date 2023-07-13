***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKAMİL MELİH ÖNDER 20.12.2010 2010-DEVAM-LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU BAŞKANI -PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2002-2009-HORIZON INVESTMENT S.A.-YÖNETİM KURULU DANIŞMANI 34 Düzey 3 ve Türev AraçlarNAHİT ZİNCİRLİ 13.07.2023 2010-DEVAM-LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ -2002-2009-TURKISH PERSPECTIVE FUND LTD.DANIŞMAN VE FON YÖNETICİSİ- 1999-2002- RAYMOND JAMES-DIREKTÖR YARDIMCISI 31 Düzey 3 - Türev Araçlar ve Gayrimenkul Değerlemeİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaHakkı Yeten Cad. No:13, Terrace Fulya Center 2 D:28 Fulya, Şişli, İstanbul, 34349 212 215 60 30 212 215 5129 info@logosportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaNAHİT ZİNCİRLİ Portföy Yöneticisi 212 215 60 30 nahit.zincirli@logosportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171423BIST