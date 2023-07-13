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***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.07.2023 15:38
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
KAMİL MELİH ÖNDER 20.12.2010 2010-DEVAM-LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU BAŞKANI -PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2002-2009-HORIZON INVESTMENT S.A.-YÖNETİM KURULU DANIŞMANI 34 Düzey 3 ve Türev Araçlar
NAHİT ZİNCİRLİ 13.07.2023 2010-DEVAM-LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ -2002-2009-TURKISH PERSPECTIVE FUND LTD.DANIŞMAN VE FON YÖNETICİSİ- 1999-2002- RAYMOND JAMES-DIREKTÖR YARDIMCISI 31 Düzey 3 - Türev Araçlar ve Gayrimenkul Değerleme

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Hakkı Yeten Cad. No:13, Terrace Fulya Center 2 D:28 Fulya, Şişli, İstanbul, 34349 212 215 60 30 212 215 5129 info@logosportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
NAHİT ZİNCİRLİ Portföy Yöneticisi 212 215 60 30 nahit.zincirli@logosportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171423


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EUHOL 2,20 80.572.501 % 10,00  
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Altın Gr. 1.642 1.642 -1,78  
Cumhuriyet 10.979 11.145 23,00  
Tam 10.585 10.794 -32,00  
Yarım 5.293 5.422 -16,00  
Çeyrek 2.655 2.711 -8,00  
Gümüş.Ons 24,65 24,68 0,54  
Gümüş Gr. 20,68 20,70 0,43  
B. Petrol 80,27 80,27 0,16  
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