***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.07.2023 15:38
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
KAMİL MELİH ÖNDER 20.12.2010 2010-DEVAM-LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU BAŞKANI -PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2002-2009-HORIZON INVESTMENT S.A.-YÖNETİM KURULU DANIŞMANI 34 Düzey 3 ve Türev Araçlar
NAHİT ZİNCİRLİ 13.07.2023 2010-DEVAM-LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ -2002-2009-TURKISH PERSPECTIVE FUND LTD.DANIŞMAN VE FON YÖNETICİSİ- 1999-2002- RAYMOND JAMES-DIREKTÖR YARDIMCISI 31 Düzey 3 - Türev Araçlar ve Gayrimenkul Değerleme
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Hakkı Yeten Cad. No:13, Terrace Fulya Center 2 D:28 Fulya, Şişli, İstanbul, 34349 212 215 60 30 212 215 5129 info@logosportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
NAHİT ZİNCİRLİ Portföy Yöneticisi 212 215 60 30 nahit.zincirli@logosportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171423
BIST