***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Satış Başlangıç Tarihi 18.11.2022ISIN Kodu TRYLOGP00026Değerleme Kuruluşları Global Menkul Değerler A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) Logos Portföy Yönetimi A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgilerİhraç belgesinde yeralmaktadır. Logos Portföy Yönetimi A.Ş. Kaynak taahhüdü ve/veya alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar için nemalandırma yapılmayacaktır.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 03.02.2022 24 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarNahit Zincirli 03.02.2022 2010-Devam- Logos Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi/Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 31 Düzey 3 / Türev Araçlar / Gayrimenkul Değerlemehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172654BIST