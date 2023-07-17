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***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.07.2023 14:49
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 18.11.2022
ISIN Kodu TRYLOGP00026
Değerleme Kuruluşları Global Menkul Değerler A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) Logos Portföy Yönetimi A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
İhraç belgesinde yeralmaktadır. Logos Portföy Yönetimi A.Ş. Kaynak taahhüdü ve/veya alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar için nemalandırma yapılmayacaktır.

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 03.02.2022 24 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Nahit Zincirli 03.02.2022 2010-Devam- Logos Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi/Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 31 Düzey 3 / Türev Araçlar / Gayrimenkul Değerleme




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172654


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Cumhuriyet 11.063 11.230 95,00  
Tam 10.674 10.883 100,00  
Yarım 5.337 5.466 49,00  
Çeyrek 2.677 2.733 25,00  
Gümüş.Ons 24,78 24,80 -0,16  
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