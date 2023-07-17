***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.07.2023 15:35
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 30.03.2023
ISIN Kodu TRYLOGP00034
Değerleme Kuruluşları Global Menkul Değerler A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) Logos Portföy Yönetimi A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
İhraç belgesinde yeralmaktadır. LogosPortföy Yönetimi A.Ş. Kaynak taahhüdü ve/veya alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar için nemalandırma yapılmayacaktır.
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 20.07.2022 24 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Kamil Melih Önder 20.07.2022 2010-Devam- Logos Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür/Portföy Yöneticisi 34 Düzey 3 / Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172668
BIST