***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulunun 06 Aralık 2021 tarihli 2021/19 sayılı kararı çerçevesinde şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 6.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki, 2.880.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak sureti ile 3.120.000 TL nominal tutarda artırılarak, 6.000.000 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artırımı kapsamında 1 TL itibari değerdeki 3.120.000 adet imtiyazsız nama yazılı payların beher adedi 1 TL'den (primsiz olarak) ihraç edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. Şirketimiz esas sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 8. Maddesinin yeni hali, ilgili yönetim kurulu kararı ekte pdf olarak kamuoyu bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987344BIST