***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.12.2021 11:03
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 06 Aralık 2021 tarihli 2021/19 sayılı kararı çerçevesinde şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 6.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki, 2.880.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak sureti ile 3.120.000 TL nominal tutarda artırılarak, 6.000.000 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artırımı kapsamında 1 TL itibari değerdeki 3.120.000 adet imtiyazsız nama yazılı payların beher adedi 1 TL'den (primsiz olarak) ihraç edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. Şirketimiz esas sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 8. Maddesinin yeni hali, ilgili yönetim kurulu kararı ekte pdf olarak kamuoyu bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987344
BIST
18:051.858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.846
18:0513,2278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0455
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,6134
En Düşük
13,0111
18:0515,1204
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1934
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,4566
En Düşük
14,6962
18:05776,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 8,22
|Açılış
|: 776,82
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
799,63
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|277,40
|12.277.539
|% 9,99
|
|PRKAB
|62,90
|250.644.207
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,73
|70.945.580
|% 9,94
|
|MARKA
|4,21
|5.737.119
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.533.605
|% 9,91
|
|SEYKM
|10,02
|55.094.972
|% -9,97
|
|RALYH
|13,25
|62.608.699
|% -5,29
|
|MMCAS
|2,74
|737.070
|% -4,86
|
|VANGD
|4,57
|22.192.868
|% -4,39
|
|HURGZ
|1,78
|5.330.172
|% -3,78
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% -1,66
|
|EREGL
|28,16
|1.468.788.629
|% -0,71
|
|THYAO
|20,02
|1.319.356.538
|% -0,60
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% -0,67
|
|SASA
|52,85
|837.309.773
|% -2,94
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% -1,66
|
|YKBNK
|3,38
|479.369.791
|% -2,87
|
|EKGYO
|2,14
|285.003.917
|% -2,28
|
|TSKB
|1,44
|149.832.492
|% 0,00
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2280
|13,2353
|% 0,40
|
|Euro
|15,0334
|15,0950
|% 1,13
|
|Sterlin
|17,8562
|17,9458
|% 0,86
|
|Frank
|14,4593
|14,5464
|% 0,89
|
|Riyal
|3,5141
|3,5317
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|7,91
|
|Altın Gr.
|777
|777
|8,75
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,28
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|0,16
|
|B. Petrol
|78,09
|78,09
|-1,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IHAAS
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 045, 956 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, EKGYO, ISCTR
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 45 kaybederek (% -0.75 ) 1, 644
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, OZKGY, MAALT, KRSTL, OZKGY, DMSAS, AVTUR
-
17:57
INTEM, NTHOL, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında