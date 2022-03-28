***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.03.2022 15:56
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IDD Fon_2021 Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013421
BIST
15:432.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 8,39
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
15:4314,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0194
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
15:4316,2773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0176
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
15:43927,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -6,74
|Açılış
|: 927,16
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler15:43
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|833.959
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.664.013
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|16.168.481
|% 9,83
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|199.663.257
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|64.223.981
|% -9,90
|
|SKTAS
|3,15
|14.055.497
|% -5,69
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|THYAO
|28,98
|3.183.736.539
|% 2,91
|
|SASA
|61,95
|1.892.533.009
|% 3,25
|
|KARSN
|5,08
|1.091.080.534
|% 2,63
|
|KRDMD
|15,31
|1.003.556.419
|% 0,07
|
|EREGL
|32,94
|960.571.602
|% -0,78
|
|ODAS
|1,83
|611.773.357
|% 8,93
|
|KARSN
|5,08
|1.091.080.534
|% 2,63
|
|EKGYO
|2,35
|378.056.413
|% 3,07
|
|THYAO
|28,98
|3.183.736.539
|% 2,91
|
|DOHOL
|3,29
|316.844.743
|% 1,86
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8421
|14,8500
|% 0,13
|
|Euro
|16,2662
|16,2773
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,3974
|19,4947
|% -0,48
|
|Frank
|15,8122
|15,9075
|% -0,39
|
|Riyal
|3,9453
|3,9650
|% 0,09
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-15,70
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-7,11
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.195
|-85,00
|
|Tam
|6.104
|6.257
|-54,35
|
|Yarım
|2.950
|3.026
|-26,29
|
|Çeyrek
|1.480
|1.513
|-13,14
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,00
|-0,18
|
|B. Petrol
|112
|112
|-5,47
|