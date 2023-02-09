***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli Yatırımcılarımız, Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ("Pay Piyasası")'nın kapalı olması nedeniyle, IDD-LOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON'un birim pay değeri hesaplaması ve katılma payı alım/satımı durdurulmuştur. Ayrıca Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri de durdurulmuş olup, ilgili yatırım fonu için değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111957BIST