***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.07.2023 12:44
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Değişikliği Duyurusu (Tadil Metni)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172029
BIST
'
14:166.409
En Düşük
|Değişim
|: 0,65%
|| 41,11
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
14:1626,1943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1741
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
14:1629,4408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2124
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
14:161.648,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,01
|Açılış
|: 1.648,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler14:16
|EDIP
|12,98
|126.307.082
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|18.990.543
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|37.640.299
|% 10,00
|
|BAYRK
|8,26
|147.305.852
|% 9,99
|
|MAALT
|538,50
|20.034.292
|% 9,99
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|69.497.986
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|3.357.517
|% -9,99
|
|AYCES
|239,90
|207.655.718
|% -9,98
|
|GRNYO
|10,24
|32.944.624
|% -9,94
|
|THYAO
|213,30
|5.574.431.190
|% 1,81
|
|ASELS
|70,00
|5.158.091.695
|% 2,94
|
|AKBNK
|24,50
|2.702.295.817
|% 0,25
|
|ASTOR
|83,00
|2.384.892.284
|% -0,30
|
|ISCTR
|14,59
|2.320.232.525
|% -1,15
|
|ISCTR
|14,59
|2.320.232.525
|% -1,15
|
|YKBNK
|13,94
|2.173.582.959
|% -2,31
|
|EKGYO
|8,31
|1.117.125.942
|% -0,12
|
|SKBNK
|2,86
|349.945.591
|% -2,05
|
|AKBNK
|24,50
|2.702.295.817
|% 0,25
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1828
|26,1943
|% 0,67
|
|Euro
|29,4219
|29,4408
|% 0,73
|
|Sterlin
|34,2450
|34,4167
|% 0,41
|
|Frank
|30,3745
|30,5575
|% 0,57
|
|Riyal
|6,9611
|6,9960
|% 0,59
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-1,05
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|7,01
|
|Cumhuriyet
|10.960
|11.125
|-20,00
|
|Tam
|10.608
|10.799
|16,00
|
|Yarım
|5.304
|5.425
|8,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.712
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,90
|0,06
|
|B. Petrol
|81,20
|81,20
|-0,16
|