***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
17.05.2022 16:29
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Açıklamalar
LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNOVATİF TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İÇTÜZÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030882
BIST
16:172.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 24,98
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.416
En Düşük
2.380
16:1715,7603
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2192
|Açılış
|: 15,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:1716,6353
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 0,3951
|Açılış
|: 16,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:17928,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 17,33
|Açılış
|: 928,33
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:17
|ORCAY
|19,91
|217.160.441
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|45.279.788
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.482.993
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.684.370
|% 9,96
|
|LIDFA
|5,54
|35.049.618
|% 9,92
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.047.750
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|YUNSA
|27,60
|26.052.237
|% -6,06
|
|THYAO
|42,94
|2.825.157.915
|% 0,51
|
|SISE
|19,97
|2.110.492.098
|% 3,47
|
|AKBNK
|7,89
|1.149.869.319
|% -1,00
|
|KRDMD
|14,96
|1.134.377.513
|% 0,34
|
|SAHOL
|19,43
|1.100.583.199
|% 1,04
|
|EKGYO
|2,66
|758.849.525
|% 1,53
|
|YKBNK
|4,33
|967.654.330
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,16
|177.977.302
|% 2,65
|
|AKBNK
|7,89
|1.149.869.319
|% -1,00
|
|SISE
|19,97
|2.110.492.098
|% 3,47
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7360
|15,7603
|% 1,41
|
|Euro
|16,6036
|16,6353
|% 2,43
|
|Sterlin
|19,6432
|19,7417
|% 2,93
|
|Frank
|15,8385
|15,9339
|% 2,57
|
|Riyal
|4,1973
|4,2184
|% 1,66
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|929
|929
|18,34
|
|Cumhuriyet
|6.200
|6.294
|122,00
|
|Tam
|6.164
|6.323
|112,46
|
|Yarım
|2.979
|3.059
|54,40
|
|Çeyrek
|1.494
|1.529
|27,20
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|0,23
|
Seans Raporu
16:17
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