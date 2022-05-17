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***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

17.05.2022 16:29
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük


***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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Açıklamalar

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  İNOVATİF TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İÇTÜZÜĞÜ



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030882


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Tam 6.164 6.323 112,46  
Yarım 2.979 3.059 54,40  
Çeyrek 1.494 1.529 27,20  
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