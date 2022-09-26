***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
26.09.2022 11:47
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç belgesi ve Tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065166
BIST
15:103.223
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -58,64
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.223
15:1018,4646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0506
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
15:1017,8712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0276
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
15:10974,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,34
|Açılış
|: 974,49
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler15:10
|GRNYO
|4,62
|7.257.141
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|56.973.897
|% 9,96
|
|TEKTU
|2,16
|64.222.933
|% 9,64
|
|IHAAS
|70,95
|13.160.919
|% 9,58
|
|ERBOS
|136,50
|162.478.046
|% 9,55
|
|PINSU
|5,85
|23.991.862
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.045.107
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.049.389
|% -9,99
|
|KZBGY
|23,44
|160.797.916
|% -9,98
|
|SASA
|64,35
|1.973.229.452
|% 3,96
|
|THYAO
|68,85
|1.956.348.222
|% -2,82
|
|VESTL
|38,94
|1.612.617.784
|% 8,89
|
|HEKTS
|52,70
|1.357.431.327
|% 4,15
|
|YKBNK
|6,68
|1.194.186.339
|% -3,75
|
|SKBNK
|2,28
|475.600.522
|% -9,88
|
|KATMR
|1,78
|343.326.347
|% 8,54
|
|YKBNK
|6,68
|1.194.186.339
|% -3,75
|
|EKGYO
|3,89
|634.368.179
|% -2,02
|
|ISCTR
|7,39
|1.103.190.100
|% -5,62
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4396
|18,4646
|% 0,27
|
|Euro
|17,8514
|17,8712
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,8502
|19,9498
|% -0,39
|
|Frank
|18,5453
|18,6570
|% -0,71
|
|Riyal
|4,8913
|4,9159
|% 0,25
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|-1,65
|
|Altın Gr.
|974
|974
|0,86
|
|Cumhuriyet
|6.612
|6.712
|-23,00
|
|Tam
|6.650
|6.730
|-32,00
|
|Yarım
|3.235
|3.292
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.642
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,76
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|-0,06
|
|B. Petrol
|83,99
|83,99
|-1,04
|