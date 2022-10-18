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***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

18.10.2022 10:28
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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İhraç belgesi ve Tadil metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072623


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 532,20 73.214.457 % 9,96  
YAPRK 42,18 22.039.590 % 9,96  
SMRTG 114,10 40.143.461 % 9,92  
MZHLD 101,60 18.993.921 % 9,90  
VKING 8,12 1.348.149 % 9,88  
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10:44 Alış Satış %  
Dolar 18,5889 18,5944 % 0,08  
Euro 18,3260 18,3321 % 0,22  
Sterlin 21,0071 21,1125 % -0,25  
Frank 18,6260 18,7382 % 0,19  
Riyal 4,9342 4,9589 % 0,08  
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10:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.654 1.654 4,17  
Altın Gr. 987 988 0,94  
Cumhuriyet 6.680 6.781 64,00  
Tam 6.656 6.733 4,00  
Yarım 3.243 3.294 5,00  
Çeyrek 1.625 1.645 0,00  
Gümüş.Ons 18,81 18,85 0,18  
Gümüş Gr. 11,21 11,23 0,06  
B. Petrol 91,92 91,92 0,30  
Seans Raporu 10:44
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