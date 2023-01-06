***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİhraç belgesi ve Tadil metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094973BIST