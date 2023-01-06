***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
06.01.2023 12:00
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç belgesi ve Tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094973
BIST
13:235.276
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 159,95
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
13:2318,7747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
13:2319,7423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0221
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
13:231.107,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.107,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler13:23
|HKTM
|61,65
|59.432.189
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|799.806
|% 9,99
|
|SNKRN
|30,74
|3.178.144
|% 9,94
|
|EGGUB
|104,10
|85.201.234
|% 9,93
|
|DOKTA
|55,90
|14.633.822
|% 9,93
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|UZERB
|177,70
|2.471.415
|% -8,17
|
|COSMO
|91,00
|1.138.613
|% -7,24
|
|DYOBY
|29,56
|152.472.740
|% -7,04
|
|MARTI
|5,12
|91.657.546
|% -6,57
|
|THYAO
|141,10
|6.656.486.658
|% 4,36
|
|EREGL
|40,50
|5.232.640.238
|% 1,05
|
|ASELS
|61,70
|5.057.502.169
|% 4,75
|
|EKGYO
|9,08
|3.289.669.579
|% 7,08
|
|KRDMD
|18,42
|2.740.915.105
|% 2,33
|
|EKGYO
|9,08
|3.289.669.579
|% 7,08
|
|YKBNK
|10,84
|1.828.452.809
|% 3,44
|
|KRDMD
|18,42
|2.740.915.105
|% 2,33
|
|SKBNK
|2,84
|389.472.207
|% 4,03
|
|EREGL
|40,50
|5.232.640.238
|% 1,05
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7487
|18,7747
|% 0,06
|
|Euro
|19,7234
|19,7423
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,1899
|22,3012
|% -0,44
|
|Frank
|19,8945
|20,0144
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9779
|5,0029
|% 0,02
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|2,09
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|1,32
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.516
|7.576
|-12,00
|
|Yarım
|3.640
|3.703
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.826
|1.852
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,14
|0,11
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|0,67
|