***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
14.07.2023 12:35
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172021
BIST
'
14:176.410
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
|| 42,10
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
14:1726,1905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1703
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
14:1729,4364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,2080
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
14:171.648,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,79
|Açılış
|: 1.648,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler14:15
|EDIP
|12,98
|126.531.752
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|18.990.543
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|37.640.299
|% 10,00
|
|BAYRK
|8,26
|148.927.240
|% 9,99
|
|MAALT
|538,50
|20.034.292
|% 9,99
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|69.534.885
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|3.423.930
|% -9,99
|
|AYCES
|239,90
|207.677.309
|% -9,98
|
|GRNYO
|10,24
|33.058.278
|% -9,94
|
|THYAO
|213,30
|5.577.113.013
|% 1,81
|
|ASELS
|70,15
|5.165.003.803
|% 3,16
|
|AKBNK
|24,52
|2.709.207.867
|% 0,33
|
|ASTOR
|82,95
|2.387.135.562
|% -0,36
|
|ISCTR
|14,60
|2.323.709.804
|% -1,08
|
|ISCTR
|14,60
|2.323.709.804
|% -1,08
|
|YKBNK
|13,95
|2.177.389.835
|% -2,24
|
|EKGYO
|8,31
|1.120.412.731
|% -0,12
|
|SKBNK
|2,86
|349.980.623
|% -2,05
|
|AKBNK
|24,52
|2.709.207.867
|% 0,33
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1828
|26,1943
|% 0,67
|
|Euro
|29,4219
|29,4408
|% 0,73
|
|Sterlin
|34,2409
|34,4127
|% 0,39
|
|Frank
|30,3675
|30,5504
|% 0,55
|
|Riyal
|6,9616
|6,9965
|% 0,60
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-3,27
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|6,44
|
|Cumhuriyet
|10.964
|11.130
|-15,00
|
|Tam
|10.606
|10.808
|25,00
|
|Yarım
|5.303
|5.429
|12,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.715
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,88
|20,90
|0,06
|
|B. Petrol
|81,30
|81,30
|-0,06
|