***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.09.2021 12:12
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961899
BIST
15:471.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,53
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:478,4708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0086
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:4710,0256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0089
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:47488,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,75
|Açılış
|: 488,49
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:47
|ORCAY
|14,33
|160.284.789
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.067.210
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.634.838
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.224.809
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.489.351
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|AKYHO
|2,46
|10.124.971
|% -3,53
|
|GARAN
|9,47
|1.254.339.466
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,53
|566.039.079
|% 0,00
|
|THYAO
|12,46
|454.120.219
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,29
|387.677.553
|% 0,41
|
|EREGL
|18,00
|323.133.840
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,53
|566.039.079
|% 0,00
|
|GARAN
|9,47
|1.254.339.466
|% 0,64
|
|HALKB
|4,76
|312.234.063
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|72.033.771
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,29
|387.677.553
|% 0,41
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4636
|8,4708
|% 0,10
|
|Euro
|10,0180
|10,0256
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,6746
|11,7331
|% 0,51
|
|Frank
|9,1843
|9,2396
|% 0,52
|
|Riyal
|2,2521
|2,2634
|% 0,15
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|3,45
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.222
|3.303
|16,32
|
|Yarım
|1.557
|1.598
|7,89
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,94
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,16
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|72,73
|72,73
|0,13
|