***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.10.2021 10:44
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971528
BIST
12:081.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.434
En Düşük
1.428
12:089,3266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0323
|Açılış
|: 9,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2835
12:0810,8826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0565
|Açılış
|: 10,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,8059
12:08533,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 5,12
|Açılış
|: 533,74
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,09
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler12:08
|UFUK
|22,54
|116.126
|% 9,95
|
|EGEPO
|5,69
|66.901.729
|% 9,85
|
|IZTAR
|23,24
|8.962.455
|% 7,69
|
|GUBRF
|57,90
|392.452.997
|% 7,22
|
|AKYHO
|1,98
|46.900.776
|% 6,45
|
|BIOEN
|27,00
|126.889.028
|% -10,00
|
|KSTUR
|249,60
|282.797
|% -9,73
|
|KERVN
|0,80
|346.945
|% -8,05
|
|DOKTA
|22,50
|880.178
|% -7,56
|
|BAYRK
|8,55
|9.170.954
|% -3,06
|
|THYAO
|14,38
|712.859.180
|% 0,42
|
|GARAN
|9,05
|623.839.612
|% 0,22
|
|GUBRF
|57,90
|392.452.997
|% 7,22
|
|PETKM
|6,18
|292.147.938
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|285.254.896
|% 0,41
|
|YKBNK
|2,42
|285.254.896
|% 0,41
|
|EKGYO
|1,91
|173.086.146
|% 0,00
|
|GARAN
|9,05
|623.839.612
|% 0,22
|
|TSPOR
|3,73
|197.070.353
|% 5,37
|
|THYAO
|14,38
|712.859.180
|% 0,42
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3220
|9,3266
|% 0,35
|
|Euro
|10,8213
|10,8826
|% 0,52
|
|Sterlin
|12,8205
|12,8848
|% 0,35
|
|Frank
|10,0543
|10,1149
|% 0,29
|
|Riyal
|2,4804
|2,4929
|% 0,45
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|9,79
|
|Altın Gr.
|534
|534
|5,11
|
|Cumhuriyet
|3.527
|3.581
|4,00
|
|Tam
|3.513
|3.602
|4,53
|
|Yarım
|1.698
|1.742
|2,19
|
|Çeyrek
|852
|871
|1,09
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,18
|0,10
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-0,72
|