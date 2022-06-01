***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.06.2022 11:10
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033810
BIST
12:282.583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 35,76
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.584
En Düşük
2.554
12:2816,4435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0481
|Açılış
|: 16,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4449
En Düşük
16,3733
12:2817,6566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0349
|Açılış
|: 17,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6583
En Düşük
17,5427
12:28966,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,66
|Açılış
|: 966,74
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler12:28
|OZRDN
|12,91
|1.969.977
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,69
|19.987.276
|% 9,74
|
|MZHLD
|80,35
|16.039.046
|% 9,69
|
|AKSEN
|23,00
|233.928.923
|% 8,90
|
|PENTA
|489,10
|50.082.119
|% 8,33
|
|AVGYO
|2,84
|23.851.204
|% -8,68
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,27
|13.964.317
|% -6,84
|
|METRO
|1,11
|55.304.005
|% -6,72
|
|AVTUR
|2,18
|1.634.109
|% -5,63
|
|THYAO
|50,00
|2.089.382.835
|% 0,20
|
|SASA
|38,34
|1.088.780.947
|% 5,10
|
|KRDMD
|15,01
|857.777.945
|% 2,11
|
|HEKTS
|32,28
|750.883.181
|% 3,07
|
|SISE
|21,20
|717.868.414
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,88
|466.006.418
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,73
|498.721.229
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,30
|122.221.918
|% 1,56
|
|KARSN
|7,10
|437.852.057
|% 1,57
|
|DOHOL
|3,98
|243.984.243
|% -0,75
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4377
|16,4435
|% 0,29
|
|Euro
|17,6350
|17,6566
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,6151
|20,7184
|% 0,00
|
|Frank
|17,0146
|17,1171
|% -0,08
|
|Riyal
|4,3678
|4,3897
|% 0,14
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-8,17
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|6.439
|6.536
|-39,00
|
|Tam
|6.410
|6.571
|-31,24
|
|Yarım
|3.098
|3.179
|-15,11
|
|Çeyrek
|1.554
|1.589
|-7,55
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,75
|