***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.10.2021 12:30
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972152
BIST
14:371.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,61
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.491
En Düşük
1.471
14:379,6923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0897
|Açılış
|: 9,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,6055
14:3711,2588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0664
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1912
14:37560,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 6,79
|Açılış
|: 560,35
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler14:37
|HEDEF
|2,36
|1.552.271
|% 9,77
|
|YEOTK
|71,20
|44.825.307
|% 8,45
|
|KTSKR
|32,56
|12.649.444
|% 5,03
|
|PENTA
|191,50
|3.810.352
|% 4,53
|
|ZRGYO
|1,70
|19.393.849
|% 4,29
|
|AGESA
|20,14
|4.396.344
|% -6,06
|
|ANGEN
|22,86
|215.533.922
|% -5,30
|
|GLCVY
|13,67
|134.739.994
|% -3,46
|
|OLMK
|7,07
|1.629.803
|% -2,62
|
|MEDTR
|34,18
|20.228.849
|% -1,84
|
|ANGEN
|22,86
|215.533.922
|% -5,30
|
|GLCVY
|13,67
|134.739.994
|% -3,46
|
|ORCAY
|14,09
|96.833.938
|% 4,14
|
|YEOTK
|71,20
|44.825.307
|% 8,45
|
|MAREN
|8,36
|36.872.542
|% -0,83
|
|GLCVY
|13,67
|134.739.994
|% -3,46
|
|ANGEN
|22,86
|215.533.922
|% -5,30
|
|ORCAY
|14,09
|96.833.938
|% 4,14
|
|MAREN
|8,36
|36.872.542
|% -0,83
|
|KIMMR
|3,22
|11.800.740
|% 0,00
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6891
|9,6923
|% 0,93
|
|Euro
|11,2459
|11,2588
|% 0,59
|
|Sterlin
|13,2701
|13,3367
|% 0,78
|
|Frank
|10,4791
|10,5422
|% 0,35
|
|Riyal
|2,5700
|2,5829
|% 0,68
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|9,24
|
|Altın Gr.
|561
|561
|7,80
|
|Cumhuriyet
|3.701
|3.757
|70,00
|
|Tam
|3.687
|3.780
|75,40
|
|Yarım
|1.782
|1.828
|36,47
|
|Çeyrek
|894
|914
|18,24
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,62
|0,11
|
|B. Petrol
|85,34
|85,34
|0,70
|