***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.06.2022 11:22
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033814
BIST
11:352.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 26,56
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.584
En Düşük
2.554
11:3516,4413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0459
|Açılış
|: 16,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4449
En Düşük
16,3733
11:3517,6442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0225
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6583
En Düşük
17,5427
11:35969,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,26
|Açılış
|: 969,13
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler11:33
|MZHLD
|80,55
|8.006.480
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|1.886.501
|% 9,97
|
|AKSEN
|22,84
|163.652.640
|% 8,14
|
|MRGYO
|1,66
|17.563.753
|% 7,79
|
|ULUUN
|15,20
|126.821.533
|% 6,82
|
|AVGYO
|2,84
|21.930.332
|% -8,68
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,28
|11.761.806
|% -6,55
|
|AVTUR
|2,16
|1.342.733
|% -6,49
|
|METRO
|1,12
|51.594.270
|% -5,88
|
|THYAO
|49,84
|1.762.864.472
|% -0,12
|
|SASA
|37,50
|744.760.867
|% 2,80
|
|KRDMD
|15,00
|724.527.680
|% 2,04
|
|HEKTS
|31,96
|645.255.927
|% 2,04
|
|SISE
|21,14
|624.335.026
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,89
|426.141.826
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,29
|119.222.019
|% 0,78
|
|YKBNK
|4,70
|422.982.291
|% 1,95
|
|DOHOL
|3,99
|215.308.870
|% -0,50
|
|KRDMD
|15,00
|724.527.680
|% 2,04
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4271
|16,4413
|% 0,28
|
|Euro
|17,6238
|17,6442
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,6317
|20,7351
|% 0,08
|
|Frank
|17,0439
|17,1466
|% 0,10
|
|Riyal
|4,3691
|4,3910
|% 0,17
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-2,97
|
|Altın Gr.
|970
|971
|1,22
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,59
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,79
|