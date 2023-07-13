***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.07.2023 12:13
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171314
BIST
'
15:376.378
En Düşük
|Değişim
|: 0,57%
|| 35,92
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.437
15:3726,1541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0276
|Açılış
|: 26,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0687
15:3729,2376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1736
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
15:371.643,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,03
|Açılış
|: 1.643,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,58
En Düşük
1.640,19
BIST En Aktif Hisseler15:35
|EMKEL
|15,07
|120.199.355
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|7.979.669
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|98.408.479
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|21.747.675
|% 10,00
|
|AYCES
|266,50
|29.198.316
|% 9,99
|
|AVHOL
|125,20
|9.554.638
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.078.396
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|15.151.274
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.565.139.878
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,89
|33.861.850
|% -7,18
|
|ASELS
|68,30
|7.732.360.600
|% 7,90
|
|ASTOR
|84,75
|6.315.487.616
|% 6,14
|
|YKBNK
|14,25
|4.889.586.802
|% 3,34
|
|THYAO
|211,10
|4.493.396.409
|% 0,09
|
|ISCTR
|14,88
|4.214.153.139
|% 1,78
|
|YKBNK
|14,25
|4.889.586.802
|% 3,34
|
|EKGYO
|8,45
|2.829.954.791
|% 0,60
|
|ISCTR
|14,88
|4.214.153.139
|% 1,78
|
|SKBNK
|2,97
|609.272.027
|% 0,00
|
|AKBNK
|24,08
|3.645.735.318
|% 4,24
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1496
|26,1549
|% 0,11
|
|Euro
|29,2348
|29,2484
|% 0,63
|
|Sterlin
|34,0821
|34,2530
|% 0,76
|
|Frank
|30,2145
|30,3965
|% 0,76
|
|Riyal
|6,9518
|6,9866
|% 0,15
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.960
|2,10
|
|Altın Gr.
|1.647
|1.647
|3,28
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.144
|22,00
|
|Tam
|10.624
|10.817
|-9,00
|
|Yarım
|5.312
|5.434
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.664
|2.717
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|20,40
|20,42
|0,15
|
|B. Petrol
|80,23
|80,23
|0,12
|