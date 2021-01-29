***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 12:12
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905899
BIST
12:041.491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,84
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.494
En Düşük
1.474
12:047,3267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0075
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3244
12:048,8754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0285
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8724
12:04435,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,02
|Açılış
|: 435,45
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler12:02
|PKENT
|1.524,60
|7.927.151
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|GUBRF
|76,00
|670.725.608
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|373.412
|% 9,99
|
|CMBTN
|402,00
|20.170.447
|% 9,99
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|KAPLM
|36,50
|2.686.273
|% -9,43
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|GUBRF
|76,00
|670.725.608
|% 9,99
|
|GARAN
|9,26
|611.014.363
|% -1,38
|
|KARSN
|5,34
|557.265.835
|% 7,01
|
|DOHOL
|3,77
|479.723.007
|% 1,34
|
|KOZAL
|116,70
|479.290.077
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,37
|469.259.325
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|479.723.007
|% 1,34
|
|KARSN
|5,34
|557.265.835
|% 7,01
|
|SKBNK
|1,48
|133.299.600
|% 1,37
|
|TSKB
|1,84
|158.705.075
|% 1,66
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3264
|7,3298
|% -0,06
|
|Euro
|8,8745
|8,8817
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,0010
|10,0511
|% -0,41
|
|Frank
|8,2095
|8,2590
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9475
|1,9572
|% -0,11
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|1,82
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,33
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,52
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,24
|55,24
|0,14
|
Seans Raporu
12:02
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12:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 15 kaybederek (% -0.76 ) 1, 590
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12:13XU100
Endeks 1, 492 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 10, 019.00 milyon TL de
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12:10KAPLM
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 36.48 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 786 adet işlem
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12:08XU100
Endeks 1, 491 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 48 altında . İşlem hacmi 9, 796.00 milyon TL de
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12:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, EREGL, TCELL