***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 15:26
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ocak 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817606
BIST
15:35122.002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -281,94
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
15:355,9874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9908
En Düşük
5,9771
15:356,5635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0151
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
15:35301,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 301,57
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.454.064
|% 19,97
|
|ARENA
|12,85
|35.234.085
|% 16,71
|
|AYCES
|11,59
|6.016.843
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|BUCIM
|7,68
|36.855.409
|% 14,12
|
|DOKTA
|54,45
|72.056.517
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|THYAO
|14,64
|661.108.970
|% -0,68
|
|GUSGR
|2,88
|381.906.775
|% 8,68
|
|KRDMD
|2,95
|347.454.227
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,13
|255.091.014
|% -0,63
|
|VESTL
|16,32
|243.724.996
|% 0,31
|
|IHLGM
|1,23
|219.577.087
|% 4,24
|
|GUSGR
|2,88
|381.906.775
|% 8,68
|
|KRDMD
|2,95
|347.454.227
|% 0,34
|
|ODAS
|2,26
|223.800.548
|% 0,44
|
|YKBNK
|3,13
|255.091.014
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7216
|7,7603
|% 0,06
|
|Frank
|6,1078
|6,1446
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5914
|1,5994
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|1.999
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.989
|2.039
|3,65
|
|Yarım
|961
|986
|1,77
|
|Çeyrek
|482
|493
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|-0,09
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:51XU100
Endeks 121, 978 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 6, 971.00 milyon TL de
-
15:51TEKTU
Yüzde -3.41 oranında düşüşle 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 801, 678 adet işlem
-
15:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -410, 37 kaybederek (% -0.35 ) 115, 399
-
15:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRSAN, EUYO, METUR
-
15:46
IZFAS, ALYAG, RYSAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında