***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.03.2020 09:44
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şubat 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824469
BIST
14:39112.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 1.938,41
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
14:396,0836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
14:396,8083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0388
|Açılış
|: 6,7810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
14:39322,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,86
|Açılış
|: 322,05
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,33
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.093.410
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.947.838
|% 14,93
|
|AGHOL
|18,35
|57.512.323
|% 11,14
|
|DGATE
|9,16
|76.603.383
|% 10,36
|
|EMNIS
|2,46
|54.428
|% 9,82
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|IDEAS
|2,79
|50.887
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,07
|48.933.407
|% -7,81
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|OZBAL
|1,95
|20.166.528
|% -5,80
|
|ASELS
|30,52
|490.199.107
|% 2,48
|
|THYAO
|11,96
|436.841.154
|% 1,79
|
|GARAN
|10,57
|248.734.105
|% 2,03
|
|YKBNK
|2,59
|202.683.880
|% 1,17
|
|ODAS
|2,17
|180.432.490
|% 3,33
|
|KARSN
|1,93
|165.036.248
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|180.432.490
|% 3,33
|
|YKBNK
|2,59
|202.683.880
|% 1,17
|
|IHLGM
|1,36
|57.459.339
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,76
|109.031.620
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8166
|7,8558
|% 0,26
|
|Frank
|6,3529
|6,3912
|% 0,41
|
|Riyal
|1,6146
|1,6227
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|9,65
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.134
|2.167
|4,00
|
|Tam
|2.123
|2.176
|1,43
|
|Yarım
|1.026
|1.052
|0,70
|
|Çeyrek
|515
|526
|0,34
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,23
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,22
|51,22
|0,09
|
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