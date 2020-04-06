***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.04.2020 13:24
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Mart 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835030
BIST
14:4791.395
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 1.842,80
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.432
En Düşük
90.631
14:476,7734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0392
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7900
En Düşük
6,7161
14:477,3190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0321
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3371
En Düşük
7,2586
14:47356,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 6,41
|Açılış
|: 356,88
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.507.053
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.747.128
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.792.452
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.430
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|10.167.204
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,89
|17.200.895
|% -7,82
|
|RALYH
|7,60
|1.049.892
|% -5,00
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,67
|369.154.772
|% 1,72
|
|SASA
|9,16
|365.921.590
|% 8,79
|
|PETKM
|3,47
|345.986.013
|% 1,76
|
|THYAO
|9,13
|268.742.401
|% 2,24
|
|ASELS
|23,64
|209.789.671
|% 1,90
|
|IHLGM
|1,06
|122.547.396
|% 6,00
|
|PETKM
|3,47
|345.986.013
|% 1,76
|
|GSRAY
|2,20
|195.507.053
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,86
|168.124.380
|% 2,20
|
|IHLAS
|0,53
|34.167.911
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3186
|8,3603
|% 0,98
|
|Frank
|6,9063
|6,9479
|% 0,66
|
|Riyal
|1,7973
|1,8063
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|22,68
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,58
|14,62
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|33,30
|33,30
|-0,81
|
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