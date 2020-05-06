***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.05.2020 12:32
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Nisan 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842967
BIST
14:0299.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 366,53
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.195
En Düşük
98.069
14:027,1403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0661
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
14:027,7241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0542
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
14:02391,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,85
|Açılış
|: 391,30
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|6.489.458
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|16.563.666
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|276.894
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|599.819
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|302.746.101
|% -9,94
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|ULUUN
|9,50
|251.327.372
|% -7,68
|
|DEVA
|15,10
|33.150.657
|% -5,80
|
|KRDMD
|2,41
|582.977.987
|% 6,64
|
|GARAN
|8,13
|368.137.247
|% -0,12
|
|ASELS
|27,32
|309.114.100
|% 0,96
|
|PETUN
|20,12
|302.746.101
|% -9,94
|
|TSPOR
|5,89
|265.911.384
|% 2,79
|
|KRDMD
|2,41
|582.977.987
|% 6,64
|
|KARSN
|1,87
|179.199.618
|% 8,09
|
|ODAS
|1,85
|170.887.977
|% 2,21
|
|GUSGR
|3,13
|263.788.771
|% 5,39
|
|YKBNK
|2,10
|125.666.895
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8201
|8,8643
|% 0,49
|
|Frank
|7,3103
|7,3543
|% 0,84
|
|Riyal
|1,8979
|1,9074
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-4,81
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.500
|2.550
|10,10
|
|Tam
|2.574
|2.617
|14,40
|
|Yarım
|1.256
|1.279
|7,00
|
|Çeyrek
|626
|640
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,08
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,05
|
|B. Petrol
|31,75
|31,75
|0,78
|