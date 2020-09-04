***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.09.2020 10:54
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ağustos 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873258
BIST
11:021.083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,09
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
11:027,4459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0132
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
11:028,8168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
11:02462,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,12
|Açılış
|: 462,39
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler11:02
|TKURU
|227,80
|1.565.214
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|66.017
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|363.283
|% 10,00
|
|ARMDA
|47,18
|4.341.866
|% 9,98
|
|EMNIS
|7,27
|340.970
|% 9,98
|
|ETILR
|2,81
|830.158
|% -9,94
|
|IZMDC
|19,11
|3.953.018
|% -7,14
|
|FRIGO
|21,64
|402.569
|% -6,64
|
|BURVA
|56,50
|115.204
|% -6,61
|
|AYCES
|46,90
|8.770
|% -6,01
|
|SISE
|6,22
|592.225.753
|% 2,64
|
|ASELS
|17,02
|235.687.358
|% 0,71
|
|FENER
|35,88
|221.796.625
|% 5,16
|
|GSRAY
|3,67
|193.376.487
|% 0,55
|
|GARAN
|6,82
|142.313.460
|% 0,89
|
|SISE
|6,22
|592.225.753
|% 2,64
|
|GSRAY
|3,67
|193.376.487
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,74
|69.024.056
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,04
|70.543.656
|% 0,99
|
|KRDMD
|2,96
|99.957.882
|% -0,34
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4369
|7,4459
|% 0,18
|
|Euro
|8,8082
|8,8168
|% 0,04
|
|Sterlin
|9,8483
|9,8977
|% 0,11
|
|Frank
|8,1283
|8,1772
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9751
|1,9850
|% 0,00
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|4,60
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,18
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,75
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,04
|
|B. Petrol
|44,12
|44,12
|0,05
|