***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2020 11:52
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ekim 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886549
BIST
11:401.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,40
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.187
En Düşük
1.178
11:408,4777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0617
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,4777
En Düşük
8,4044
11:4010,0426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0783
|Açılış
|: 10,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0468
En Düşük
9,9273
11:40530,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,40
|Açılış
|: 530,95
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
531,26
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler11:40
|YAPRK
|30,90
|823.107
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|ARTI
|6,32
|355.285
|% 9,91
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.253.402
|% -9,86
|
|TSKB
|2,16
|433.010.087
|% 1,89
|
|GARAN
|6,94
|348.759.967
|% -0,29
|
|ODAS
|3,53
|319.203.132
|% -1,67
|
|KRDMD
|3,38
|310.773.529
|% 1,81
|
|SISE
|6,60
|257.999.726
|% -0,45
|
|TSKB
|2,16
|433.010.087
|% 1,89
|
|KRDMD
|3,38
|310.773.529
|% 1,81
|
|ODAS
|3,53
|319.203.132
|% -1,67
|
|SKBNK
|1,86
|162.809.970
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,31
|154.155.316
|% 0,43
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4722
|8,4777
|% 0,73
|
|Euro
|10,0375
|10,0426
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,1079
|11,1636
|% 0,71
|
|Frank
|9,3527
|9,4090
|% 0,93
|
|Riyal
|2,2523
|2,2636
|% 0,69
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|-1,16
|
|Altın Gr.
|531
|531
|3,31
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,06
|
|B. Petrol
|40,59
|40,59
|-0,34
|
Seans Raporu
11:40
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