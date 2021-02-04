***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.02.2021 11:35
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ocak 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907422
BIST
12:331.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,77
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.544
En Düşük
1.534
12:337,1446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0199
|Açılış
|: 7,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,1412
12:338,5809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0447
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5742
12:33417,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -4,96
|Açılış
|: 417,11
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
416,16
BIST En Aktif Hisseler12:33
|UZERB
|78,65
|447.204
|% 10,00
|
|ARMDA
|72,75
|9.631.694
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|1.094.272
|% 9,97
|
|ISKPL
|28,48
|22.691.298
|% 9,96
|
|TACTR
|34,90
|1.468.138
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,30
|152.252
|% -8,08
|
|SEKUR
|32,10
|11.432.562
|% -5,59
|
|BTCIM
|9,80
|9.347.762
|% -4,67
|
|GLBMD
|9,19
|3.680.141
|% -4,17
|
|TSGYO
|6,66
|7.608.868
|% -3,34
|
|SISE
|7,77
|761.784.626
|% 2,24
|
|KRDMD
|7,06
|681.073.213
|% 2,62
|
|GARAN
|10,06
|514.896.461
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,50
|493.543.283
|% -0,79
|
|DOHOL
|4,10
|317.368.541
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,50
|493.543.283
|% -0,79
|
|PEGYO
|2,62
|313.118.766
|% 0,38
|
|SISE
|7,77
|761.784.626
|% 2,24
|
|KRDMD
|7,06
|681.073.213
|% 2,62
|
|YKBNK
|2,96
|288.694.551
|% -1,66
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1407
|7,1446
|% -0,28
|
|Euro
|8,5741
|8,5809
|% -0,52
|
|Sterlin
|9,6869
|9,7355
|% -0,47
|
|Frank
|7,8926
|7,9402
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8997
|1,9093
|% -0,15
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-18,16
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-5,24
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.809
|-45,00
|
|Tam
|2.756
|2.826
|-42,87
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-20,73
|
|Çeyrek
|668
|683
|-10,37
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,11
|
|B. Petrol
|58,66
|58,66
|-0,03
|