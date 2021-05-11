***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2021 11:54
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Nisan 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936139
BIST
13:501.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,09
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.442
13:508,2998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0276
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
13:5010,1201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0817
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1437
En Düşük
10,0247
13:50490,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,14
|Açılış
|: 490,55
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler13:50
|CEMAS
|1,32
|158.525.926
|% 10,00
|
|CANTE
|5,59
|146.199.804
|% 9,82
|
|ISGSY
|17,59
|19.264.182
|% 8,85
|
|INVEO
|143,20
|117.466.614
|% 8,48
|
|SONME
|30,74
|2.422.849
|% 7,48
|
|VAKFN
|12,60
|101.955.588
|% -9,94
|
|AYCES
|73,00
|235.143
|% -8,64
|
|DIRIT
|5,41
|60.980
|% -6,72
|
|JANTS
|71,90
|180.333.775
|% -6,50
|
|KSTUR
|305,00
|242.224
|% -5,89
|
|KRDMD
|8,77
|821.699.543
|% 0,69
|
|KOZAL
|129,70
|722.543.041
|% 0,93
|
|THYAO
|13,34
|682.806.909
|% -0,22
|
|PETKM
|6,73
|673.797.656
|% 1,82
|
|GARAN
|7,68
|531.400.528
|% -1,92
|
|CEMAS
|1,32
|158.525.926
|% 10,00
|
|PETKM
|6,73
|673.797.656
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,87
|190.274.614
|% -2,60
|
|KRDMD
|8,77
|821.699.543
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,13
|150.002.144
|% -0,93
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2959
|8,2998
|% 0,33
|
|Euro
|10,1144
|10,1201
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,6772
|11,7357
|% 0,25
|
|Frank
|9,1502
|9,2053
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2038
|2,2149
|% 0,17
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|4,08
|
|Altın Gr.
|491
|491
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,50
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|67,80
|67,80
|-0,52
|